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Все оттенки белого. Как настроить освещение в квартире, чтобы жить было уютно и здорово

Наверное, все мы слышали о том, что теплый свет настраивает на расслабление, а холодный — бодрит. Но не все знают, почему так происходит.

Владимир Злацкий
Владимир Злацкий
шоумен, радиоведущий, совладелец в ZzZ Studio
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Выбираем освещение в квартире
Белый цвет бывает разный. Может быть, вы знаете про такое понятие, как "цветовая температура".

Белый цвет бывает разный. Может быть, вы знаете про такое понятие, как "цветовая температура". Ее измеряют в Кельвинах.

Когда вы смотрите на ютубе видосы дизайнеров интерьера или читаете статьи про освещение дома, вам о цветовой температуре обычно говорят словосочетаниями "теплый свет" (более желтого оттенка), "нейтральный свет", "холодный свет" (более синего оттенка).

Нейтральной считается температура в 5000 К.

Теплая — все, что ниже (3200, 2600, 1500 К), холодная — все, что выше (6000, 7000, бывает еще 15000 и даже 20000 К).

Чаще всего вам просто рассказывают о том, какая бывает температура у осветительных приборов. И о том, что теплый свет настраивает вас на расслабление, а холодный — бодрит. Но не объясняют почему так.

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А я объясню. Все дело в привычках.

5000 К — цветовая температура солнечного света в полдень.

5500-6000 К — солнце, скрытое за облаками.

1500-2000 К — свет пламени свечи.

2200 К — лампа накаливания 40 Вт.

3400 К — солнце у горизонта (рассвет или закат).

15000 К — яркое голубое небо в морозную погоду.

С рождения вы видели этот разный свет в разное время суток и в разных обстоятельствах.
С рождения вы видели этот разный свет в разное время суток и в разных обстоятельствах.

С рождения вы видели этот разный свет в разное время суток и в разных обстоятельствах. За всю свою жизнь вы привыкли к тому, что в полдень свет нейтральный, утром и вечером — теплый, а в морозную погоду — холодный. Поэтому желтый теплый свет вас расслабляет, а синий холодный бодрит.

Соответственно, если вы ищете свет для дома, подумайте в какой зоне у вас будет бодряк, а в какой — расслабон, и выбирайте для этих зон свет соответствующей температуры.

А еще более правильный вариант — выбирайте свет, у которого температуру можно менять с теплой на нейтральную и меняйте в зависимости от желания добиться нужного вам состояния.

Слишком холодный свет (все что выше 6000 К) вам домой не нужен, поверьте. С ним очень неуютно. Будет, как в больничке.

Например, у нас дома почти везде свет цветовой температурой примерно 4000-4200 К. Он идеальный на кухню для долгих посиделок с друзьями. Более теплый свет чересчур расслаблял бы и посиделки притухали бы через час-два после начала.

А в зоне просмотра телевизора у нас лампа с теплым светом, порядка 2800 К. Свет от нее не так сильно отвлекает от телика и настраивает на расслаблямбу.

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А еще, если выбираете свет, обязательно протестируйте его на отсутствие мерцания. Откройте приложение "камера" в телефоне, выберите режим замедленной съемки и наведите камеру на включенный световой прибор. Обнаружите мерцание — не покупайте такой свет.

Это мерцание не видно невооруженным глазом в быту, но оно ОЧЕНЬ сильно действует на мозг. Вы не сможете комфортно сидеть с друзьями на кухне за столом, освещаемым лампами, которые так стробят на замедленной съемке. И еще. Пройдитесь по квартире со смартфоном, выявите стробящий свет и замените его на немерцающий — увидите как легче станет глазам.

Потом как-нибудь еще напишу про странных людей, которые вставляют себе виниры цветовой температуры 10000 К и ходят с этими настолько белыми, аж до синевы, зубами.

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