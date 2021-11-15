Все оттенки белого. Как настроить освещение в квартире, чтобы жить было уютно и здорово
Наверное, все мы слышали о том, что теплый свет настраивает на расслабление, а холодный — бодрит. Но не все знают, почему так происходит.
Белый цвет бывает разный. Может быть, вы знаете про такое понятие, как "цветовая температура". Ее измеряют в Кельвинах.
Когда вы смотрите на ютубе видосы дизайнеров интерьера или читаете статьи про освещение дома, вам о цветовой температуре обычно говорят словосочетаниями "теплый свет" (более желтого оттенка), "нейтральный свет", "холодный свет" (более синего оттенка).
Нейтральной считается температура в 5000 К.
Теплая — все, что ниже (3200, 2600, 1500 К), холодная — все, что выше (6000, 7000, бывает еще 15000 и даже 20000 К).
Чаще всего вам просто рассказывают о том, какая бывает температура у осветительных приборов. И о том, что теплый свет настраивает вас на расслабление, а холодный — бодрит. Но не объясняют почему так.Важно
А я объясню. Все дело в привычках.
5000 К — цветовая температура солнечного света в полдень.
5500-6000 К — солнце, скрытое за облаками.
1500-2000 К — свет пламени свечи.
2200 К — лампа накаливания 40 Вт.
3400 К — солнце у горизонта (рассвет или закат).
15000 К — яркое голубое небо в морозную погоду.
С рождения вы видели этот разный свет в разное время суток и в разных обстоятельствах. За всю свою жизнь вы привыкли к тому, что в полдень свет нейтральный, утром и вечером — теплый, а в морозную погоду — холодный. Поэтому желтый теплый свет вас расслабляет, а синий холодный бодрит.
Соответственно, если вы ищете свет для дома, подумайте в какой зоне у вас будет бодряк, а в какой — расслабон, и выбирайте для этих зон свет соответствующей температуры.
А еще более правильный вариант — выбирайте свет, у которого температуру можно менять с теплой на нейтральную и меняйте в зависимости от желания добиться нужного вам состояния.
Слишком холодный свет (все что выше 6000 К) вам домой не нужен, поверьте. С ним очень неуютно. Будет, как в больничке.
Например, у нас дома почти везде свет цветовой температурой примерно 4000-4200 К. Он идеальный на кухню для долгих посиделок с друзьями. Более теплый свет чересчур расслаблял бы и посиделки притухали бы через час-два после начала.
А в зоне просмотра телевизора у нас лампа с теплым светом, порядка 2800 К. Свет от нее не так сильно отвлекает от телика и настраивает на расслаблямбу.Важно
А еще, если выбираете свет, обязательно протестируйте его на отсутствие мерцания. Откройте приложение "камера" в телефоне, выберите режим замедленной съемки и наведите камеру на включенный световой прибор. Обнаружите мерцание — не покупайте такой свет.
Это мерцание не видно невооруженным глазом в быту, но оно ОЧЕНЬ сильно действует на мозг. Вы не сможете комфортно сидеть с друзьями на кухне за столом, освещаемым лампами, которые так стробят на замедленной съемке. И еще. Пройдитесь по квартире со смартфоном, выявите стробящий свет и замените его на немерцающий — увидите как легче станет глазам.
Потом как-нибудь еще напишу про странных людей, которые вставляют себе виниры цветовой температуры 10000 К и ходят с этими настолько белыми, аж до синевы, зубами.