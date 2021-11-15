Усі відтінки білого. Як налаштувати освітлення у квартирі, щоб жити було затишно та здорово

Білий колір буває різним. Можливо, ви знаєте таке поняття як "колірна температура". Її вимірюють у Кельвінах.

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Коли ви дивитесь на ютубі відоси дизайнерів інтер'єру або читаєте статті про освітлення будинку, вам про колірну температуру зазвичай говорять словосполученнями "тепле світло" (жовтого відтінку), "нейтральне світло", "холодне світло" (більш синього відтінку).

Нейтральною вважається температура 5000 К.

Тепла — все, що нижче (3200, 2600, 1500 К), холодна — все, що вище (6000, 7000, буває ще 15000 і навіть 20000 К).

Найчастіше вам просто розповідають про те, яка буває температура біля освітлювальних приладів. І про те, що тепле світло налаштовує вас на розслаблення, а холодне — бадьорить. Але не пояснюють, чому так.

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А я поясню. Уся справа у звичках.

5000 К — колірна температура сонячного світла опівдні.

5500-6000 К — сонце, приховане там.

1500-2000 К — світло полум'я свічки.

2200 К — лампа розжарювання 40 Вт.

3400 К — сонце біля горизонту (світанок або захід сонця).

15000 К – яскраве блакитне небо в морозну погоду.

[ + – ] З народження ви бачили це різне світло в різний час доби та в різних обставинах.

З народження ви бачили це різне світло в різний час доби та в різних обставинах. За все своє життя ви звикли до того, що опівдні світло нейтральне, вранці та ввечері — тепле, а в морозну погоду — холодне. Тому жовте тепле світло вас розслаблює, а синє холодне бадьорить.

Відповідно, якщо ви шукаєте світло для дому, подумайте, у якій зоні у вас буде бадьоре, а в якій розслаблене, і вибирайте для цих зон світло відповідної температури.

А ще більш правильний варіант — вибирайте світло, у якого температуру можна змінювати з теплої на нейтральну і змінюйте залежно від бажання досягти потрібного стану.

Занадто холодне світло (все що вище 6000 К) вам додому не потрібне, повірте. З ним дуже незатишно. Буде, як у лікарні.

Наприклад, у нас вдома майже скрізь світло колірною температурою приблизно 4000-4200 К. Воно ідеальне на кухню для довгих посиденьок із друзями. Тепліше світло надто розслаблювало б, і посиденьки пригасали б через годину-дві після початку.

А в зоні перегляду телевізора в нас лампа з теплим світлом, близько 2800 К. Світло від неї не так відволікає від телевізора і налаштовує на розслаблямбу.

А ще, якщо вибираєте світло, обов'язково протестуйте його на відсутність мерехтіння. Відкрийте камеру в телефоні, виберіть режим уповільненої зйомки та наведіть камеру на увімкнений світловий прилад. Виявите мерехтіння — не купуйте таке світло.

Це мерехтіння не видно неозброєним оком у побуті, але воно ДУЖЕ сильно діє на мозок. Ви не зможете комфортно сидіти з друзями на кухні за столом, що освітлюється лампами, які так мерехтять на уповільненій зйомці. І ще. Пройдіться по квартирі зі смартфоном, виявіть світло, що мерехтить, і замініть його на немиготливе — побачите, як легше стане очам.

Потім якось напишу про дивних людей, які вставляють собі вініри колірної температури 10000 К і ходять з цими настільки білими, аж до синяви, зубами.

Першоджерело.