Дизайнеры так никогда не делают: 6 ошибок в интерьере, которые выдают человека без вкуса (фото)

Независимо от того, переезжаете ли вы в новый дом или обновляете свое текущее пространство, может быть сложно решить, как именно вы хотите его оформить и сделать своим. Впрочем, даже дизайнеры интерьеров по-особенному подходят к этому вопросу.

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Об этом пишет HuffPost.

"Наличие хорошо сбалансированного пространства не только улучшает внешний вид и ощущения... но и создает психологическое воздействие", — считает Шехерезада Ланн, сертифицированный дизайнер интерьеров.

"Так же, как чистый дом создает ощущение покоя... то же самое можно сказать и о хорошо спроектированном пространстве", — добавила она.

Дизайнеры интерьеров раскрыли, чего они избегают, декорируя собственные дома, и почему это влияет на создание пространства, которое заставляет их чувствовать себя комфортно и счастливо.

Ошибка №1: Выбор цвета краски изначально

"Одна [ошибка], которую я всегда вижу, как люди [делают]... это то, что они [выбирают цвет краски] сразу", — сказала Наташа Хаберманн, дизайнер интерьеров, декоратор и владелица студии Наташи Хаберманн.

В частности, она предлагает, чтобы это был последний шаг в оформлении вашего дома. Поскольку существуют тысячи вариантов цветов краски, она советует сначала выбрать декор и аксессуары, которые вам действительно нравятся, а уже потом взяться за краску на основе этого. Например, даже если вы знаете, что хотите светло-голубую комнату, легче подобрать точный оттенок, когда у вас уже есть постельное белье, ковры и другие декоративные предметы, которые вы хотите для этого пространства.

"На самом деле главное — какую атмосферу вы пытаетесь создать в комнате", — добавила она.

Вам может понадобиться более "яркий и оптимистичный" цвет для комнаты, где вы проводите дневные часы, например, кухни, и более "уютный" цвет для комнаты, где вы проводите время в вечернее или ночное время.

Ошибка №2: Слишком много трендов

"Я твердо верю в то, что при декорировании своего дома нужно отдавать приоритет вневременным вещам над быстротечными трендами", — поделилась Ланн.

Тренды могут быть интересными, но они не должны стать центральным элементом вашего пространства.

Не стоит использовать слишком много трендов во время ремонта Фото: Amber Morris / SWNS

Более того, она рекомендует добавлять тренды с помощью мелких предметов, которые вы можете обновить позже: например, декоративные подушки, лампы и аксессуары для журнального столика.

"Более крупные инвестиционные предметы, такие как диваны, как правило, привлекают значительное внимание в комнате, поэтому важно выбирать мебель, которая выдержит испытание временем", — отметила эксперт.

Сочетая вневременной дизайн с модными акцентами, можно создать пространство, которое является одновременно стильным и долговечным.

Ошибка №3: Перегрузка пространства мебелью и аксессуарами

"Никогда не стоит преувеличивать эстетику комнаты, имея слишком много всего", — считает Рон Реннер, основатель и президент Certified Interior Decorators International (C.I.D.).

Он советует сохранять простоту и сдержанность, поскольку чрезмерное количество декора, даже красивого, может вызвать стресс и путаницу.

Важно избегать перегрузки пространства определенными цветами и узорами. Например, использование слишком большого количества темных цветов может вызвать усталость или даже депрессию. А смешивание многих различных узоров может создать хаос.

Лучше всего найти идеальный баланс между однотонными цветами и веселыми узорами.

Стоит сохранять простоту и сдержанность Фото: Pexels

Ошибка №4: Игнорирование функциональности предмета

Когда вы хотите добавить предмет мебели или другой предмет в свой дом, важно думать не только о том, как он будет выглядеть, но и о том, какую цель он будет выполнять.

Маргарита Браво, дизайнер интерьеров, декоратор и владелица собственной дизайн-студии, объясняет: "Например, [для] чего-то такого простого, как диван в гостиной... я хочу убедиться, что он удобен, что имеет правильную поддержку спины [и] что он... подходит для всей семьи", — сказала она.

Рассмотрев функциональность и долговечность, дизайнер также проверяет, отражает ли он ее стиль и индивидуальность.

Стоит думать, какую цель будет выполнять предмет в интерьере Фото: Unplash

Ошибка №5: Недооценка вариантов освещения

От светильников и торшеров до свечей и гирлянд — существует так много вариантов освещения, когда дело доходит до декорирования ваших внутренних и внешних пространств.

Ракель Реннер, сертифицированный дизайнер интерьеров, призналась, что избегает полагаться на традиционное или стандартное освещение в собственном доме.

"Уникальные светильники, как и уникальное произведение искусства или мебель, добавляют приятной эстетики атмосфере комнаты... не просто обеспечивают свет", — сказала она.

В частности, ей нравится ощущение люстры на кухне или в ванной комнате или красивого подвесного светильника (один светильник, свисающий с потолка) над тумбочкой вместо обычной лампы.

Существует много вариантов освещения дома Фото: Unsplash

Ошибка №6: Сосредоточение на том, как "должно" выглядеть ваше пространство

Распространенной ошибкой при декорировании является перестраховка и просто копирование того, что вы видели в домах других людей, или трендов из сети.

Люди "пытаются придерживаться якобы правил и забывают, что на самом деле правил при дизайне нет", — сказала Холли Хики Мур, дизайнер интерьеров, декоратор и владелица Holly Hickey Moore Design.

Такой подход часто "парализует" принятие решений, блокируя креативность.

Зато дизайнер советует доверять своей интуиции, не слишком много думать и оформлять интерьер так, чтобы он аутентично отражал вашу личность.

"Дом — это место, где я могу по-настоящему быть собой... [и] чувствовать себя уверенно и комфортно с тем, что меня окружает", — сказала Холли Хики Мур.

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