Дизайнери так ніколи не роблять: 6 помилок в інтер'єрі, які видають людину без смаку (фото)

Незалежно від того, чи ви переїжджаєте в новий будинок, чи оновлюєте свій поточний простір, може бути складно вирішити, як саме ви хочете його оформити та зробити своїм. Втім, навіть дизайнери інтерʼєрів по-особливому підходять до цього питання.

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Про це пише HuffPost.

"Наявність добре збалансованого простору не тільки покращує зовнішній вигляд та відчуття… але й створює психологічний вплив", — вважає Шехерезада Ланн, сертифікована дизайнерка інтер'єрів.

"Так само, як чистий будинок створює відчуття спокою… те саме можна сказати і про добре спроєктований простір", — додала вона.

Дизайнери інтер'єрів розкрили, чого вони уникають, декоруючи власні будинки, і чому це впливає на створення простору, який змушує їх почуватися комфортно та щасливо.

Помилка №1: Вибір кольору фарби спочатку

"Одна [помилка], яку я завжди бачу, як люди [роблять]… це те, що вони [обирають колір фарби] одразу", — сказала Наташа Хаберманн, дизайнерка інтер'єрів, декораторка і власниця студії Наташі Хаберманн.

Зокрема, вона пропонує, щоб це був останній крок в оформленні вашого будинку. Оскільки існують тисячі варіантів кольорів фарби, вона радить спочатку вибрати декор та аксесуари, які вам справді подобаються, а вже потім взятися за фарбу на основі цього. Наприклад, навіть якщо ви знаєте, що хочете світло-блакитну кімнату, легше підібрати точний відтінок, коли у вас вже є постільна білизна, килими та інші декоративні предмети, які ви хочете для цього простору.

"Насправді головне — яку атмосферу ви намагаєтеся створити в кімнаті", — додала вона.

Вам може знадобитися більш "яскравий та оптимістичний" колір для кімнати, де ви проводите денні години, наприклад, кухні, та більш "затишний" колір для кімнати, де ви проводите час у вечірній чи нічний час.

Помилка №2: Занадто багато трендів

"Я твердо вірю в те, що під час декорування свого будинку потрібно надавати пріоритет позачасовим речам над швидкоплинними трендами", – поділилася Ланн.

Тренди можуть бути цікавими, але вони не повинні стати центральним елементом вашого простору.

Не варто використовувати занадто багато трендів під час ремонту Фото: Amber Morris / SWNS

Ба більше, вона рекомендує додавати тренди за допомогою дрібних предметів, які ви можете оновити пізніше: наприклад, декоративні подушки, лампи та аксесуари для журнального столика.

"Більші інвестиційні предмети, такі як дивани, як правило, привертають значну увагу в кімнаті, тому важливо вибирати меблі, які витримають випробування часом", — зазначила експертка.

Поєднуючи позачасовий дизайн з модними акцентами, можна створити простір, який є одночасно стильним та довговічним.

Помилка №3: ​​Перевантаження простору меблями та аксесуарами

"Ніколи не варто перебільшувати естетику кімнати, маючи забагато всього", — вважає Рон Реннер, засновник і президент Certified Interior Decorators International (C.I.D.).

Він радить зберігати простоту та стриманість, оскільки надмірна кількість декору, навіть красивого, може викликати стрес і плутанину.

Важливо уникати перевантаження простору певними кольорами та візерунками. Наприклад, використання занадто великої кількості темних кольорів може викликати втому або навіть депресію. А змішування багатьох різних візерунків може створити хаос.

Найкраще знайти ідеальний баланс між однотонними кольорами та веселими візерунками.

Варто зберігати простоту та стриманість Фото: Pexels

Помилка №4: Ігнорування функціональності предмета

Коли ви хочете додати предмет меблів або інший предмет до свого дому, важливо думати не лише про те, як він виглядатиме, але й про те, яку мету він виконуватиме.

Маргарита Браво, дизайнерка інтер'єрів, декораторка і власниця власної дизайн-студії, пояснює: "Наприклад, [для] чогось такого простого, як диван у вітальні… я хочу переконатися, що він зручний, що має правильну підтримку спини [і] що він… підходить для всієї родини", – сказала вона.

Розглянувши функціональність і довговічність, дизайнерка також перевіряє, чи відображає він її стиль і індивідуальність.

Варто думати, яку мету виконуватиме предмет в інтерʼєрі Фото: Unplash

Помилка №5: Недооцінка варіантів освітлення

Від світильників і торшерів до свічок і гірлянд – існує так багато варіантів освітлення, коли справа доходить до декорування ваших внутрішніх і зовнішніх просторів.

Ракель Реннер, сертифікована дизайнерка інтер'єрів, зізналася, що уникає покладатися на традиційне або стандартне освітлення у власному будинку.

"Унікальні світильники, як і унікальний витвір мистецтва чи меблі, додають приємної естетики атмосфері кімнати… не просто забезпечують світло", – сказала вона.

Зокрема, їй подобається відчуття люстри на кухні чи у ванній кімнаті або красивого підвісного світильника (один світильник, що звисає зі стелі) над тумбочкою замість звичайної лампи.

Існує багато варіантів освітлення оселі Фото: Unsplash

Помилка №6: Зосередження на тому, як "повинен" виглядати ваш простір

Поширеною помилкою під час декорування є перестраховка та просто копіювання того, що ви бачили в будинках інших людей, або трендів з мережі.

Люди "намагаються дотримуватися нібито правил і забувають, що насправді правил під час дизайну немає", – сказала Холлі Хікі Мур, дизайнерка інтер'єрів, декораторка та власниця Holly Hickey Moore Design.

Такий підхід часто "паралізує" прийняття рішень, блокуючи креативність.

Натомість дизайнерка радить довіряти своїй інтуїції, не надто багато думати та оформляти інтер'єр так, щоб він автентично відображав вашу особистість.

"Дім — це місце, де я можу по-справжньому бути собою… [і] почуватися впевнено та комфортно з тим, що мене оточує", — сказала Холлі Хікі Мур.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Кинувши міське життя і втративши роботу, пара з Великої Британії купила старий фургон, перетворили його на затишний будинок і тепер живуть мрією, подорожуючи Європою.

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