Чоловік під час ремонту знайшов в старих банках понад 62 тисяч доларів (фото)

Щасливий власник нерухомості знайшов понад 47 тисячі фунтів стерлінгів (еквівалентно понад 62 тисяч доларів США) у старих банках з какао-порошку, захованих у стінах покинутого будинку.

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Про це пише британський таблоїд The Mirror.

Будівельник з Іспанії отримав справжній сюрприз під час ремонтних робіт, коли випадково натрапив на схованку з шістьма банками Nesquik, наповненими грошима. У незвичайних "сейфах" зберігалося 47 тисяч фунтів стерлінгів.

Готівка в старих банках

Тоньо Пінейро, мешканець міста Луго, що на північному заході Іспанії, проводив будівельні роботи в нещодавно придбаній оселі, коли виявив незвичайну знахідку — шість банок з-під Nesquik, ретельно заховані в конструкції будівлі. Відкривши їх, чоловік був шокований, побачивши всередині чималу суму готівки.

Тоньо Пінейро знайшов готівку Фото: Flipthishouz

Проте радість від несподіваного багатства швидко затьмарилася, коли британець зрозумів, що знайдені банкноти — іспанські песети, валюта, яка вийшла з обігу ще у 2002 році після переходу Іспанії на євро.

"Думаю, вони зберігали ці контейнери, щоб уникнути вологості. Останні були дещо пошкоджені, але інші ні", — розповів щасливий будівельник.

Обмін старої валюти

Частина банкнот настільки стара, що вже не підлягає конвертації, однак Пінейро все ж зміг обміняти значну частину знахідки — близько 30 тисяч фунтів стерлінгів були успішно конвертовані в сучасну валюту. Отримані кошти чоловік одразу спрямував на ремонт даху свого будинку.

Цікаво, що нерухомість, яка принесла Тоньо несподіваний бонус, простояла покинутою майже чотири десятиліття, перш ніж він побачив оголошення про її продаж на Facebook. Придбавши будинок й розпочавши ремонт, він не підозрював про захований у стінах скарб.

Частину старих песет, які неможливо обміняти, Тоньо Пінейро вирішив залишити собі як сувенір на згадку про щасливу знахідку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американця польського походження, який здійснив майже неможливе — відшукав сімейну реліквію, яка залишалася схованою десятиліттями. Голова сім’ї передав синові саморобну карту, на якій позначив місце, де було заховано скарб. Той пообіцяв, що неодмінно його знайде.

Крім того, 54-річний Джонатан Нідхем із Великої Британії зробив унікальне відкриття. Під час пошуків у полі поблизу міста Елластон (графство Стаффордшир) він натрапив на рідкісний артефакт — 3000-річну золоту застібку для сукні. Як з’ясувалося, це одна з усього семи подібних знахідок, виявлених в Англії.