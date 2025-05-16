Мужчина во время ремонта нашел в старых банках более 62 тысяч долларов (фото)

Счастливый владелец недвижимости нашел более 47 тысяч фунтов стерлингов (эквивалентно 62 тысяч долларов США) в старых банках из какао-порошка, спрятанных в стенах заброшенного дома.

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Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Строитель из Испании получил настоящий сюрприз во время ремонтных работ, когда случайно наткнулся на тайник с шестью банками Nesquik, наполненными деньгами. В необычных "сейфах" хранилось 47 тысяч фунтов стерлингов.

Наличные в старых банках

Тоньо Пинейро, житель города Луго, что на северо-западе Испании, проводил строительные работы в недавно приобретенном доме, когда обнаружил необычную находку — шесть банок из-под Nesquik, тщательно спрятанные в конструкции здания. Открыв их, мужчина был шокирован, увидев внутри немалую сумму наличных денег.

Тоньо Пинейро нашел наличные Фото: Flipthishouz

Однако радость от неожиданного богатства быстро омрачилась, когда британец понял, что найденные банкноты — испанские песеты, валюта, которая вышла из обращения еще в 2002 году после перехода Испании на евро.

"Думаю, они хранили эти контейнеры, чтобы избежать влажности. Последние были несколько повреждены, но другие нет", — рассказал счастливый строитель.

Обмен старой валюты

Часть банкнот настолько старая, что уже не подлежит конвертации, однако Пинейро все же смог обменять значительную часть находки — около 30 тысяч фунтов стерлингов были успешно конвертированы в современную валюту. Полученные средства мужчина сразу направил на ремонт крыши своего дома.

Интересно, что недвижимость, которая принесла Тоньо неожиданный бонус, простояла заброшенной почти четыре десятилетия, прежде чем он увидел объявление о ее продаже на Facebook. Приобретя дом и начав ремонт, он не подозревал о спрятанном в стенах сокровище.

Часть старых песет, которые невозможно обменять, Тоньо Пинейро решил оставить себе в качестве сувенира в память о счастливой находке.

Напомним, ранее Фокус писал об американце польского происхождения, который совершил почти невозможное — отыскал семейную реликвию, которая оставалась спрятанной десятилетиями. Глава семьи передал сыну самодельную карту, на которой обозначил место, где было спрятано сокровище. Тот пообещал, что непременно его найдет.

Кроме того, 54-летний Джонатан Нидхем из Великобритании сделал уникальное открытие. Во время поисков в поле вблизи города Элластон (графство Стаффордшир) он наткнулся на редкий артефакт — 3000-летнюю золотую застежку для платья. Как выяснилось, это одна из всего семи подобных находок, обнаруженных в Англии.