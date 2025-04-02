Будівельники знайшли під стіною схованку із золотими скарбами (фото)

У департаменті Дордонь, Франція, під час реставраційних робіт знайдено скарб із золотих та діамантових прикрас. Коштовності були заховані під старовинною кам'яною стіною.

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Деталі історії розкриває видання The Connexion.

Повідомляється, що цінні історичні артефакти знайшли члени організації Périgord Pierre Sèche, яка спеціалізується на вивченні та відновленні споруд, створених методом сухої кладки. Каменярі, яка натрапили на скарб, працювали над реконструкцією стіни у комуні Сент-Андре-д'Алла, неподалік від Сарла-ла-Канеда.

Золоті прикраси у схованці

"Коли відновлюєш такі стіни, то спочатку копаєш прямо до фундаменту. Я робив це механічним екскаватором, але коли виліз, щоб оглянути територію, то помітив ось це", — розповів керівник організації Жан-Марк Одіт.

У схованці також виявлено золоті каблучки, брошки з перлинами, браслети, інкрустовані коштовностями, а також шпильки для волосся. Коштовності, видно, лежали під стіною тривалий час й були заплутані серед коріння старого дерева. Досі невідомо, як, чому та коли вони там опинилися.

Унікальні артефакти Фото: France 3

"Скарб знайдений на комунальній землі, тож за законом він належить порівну тому, хто знайшов, і власнику землі", — зазначив Одіт. За його словами, всі сторони погодилися не продавати артефакти.

Мерія проводить розслідування

Наразі мерія Сент-Андре-д'Алла, яка напередодні повідомила про знахідку префектуру та жандармерію, проводить розслідування, щоб з'ясувати історію прикрас. "Ми звертаємося до місцевих жителів із проханням розповісти будь-які згадки про ці коштовності", — повідомили представники мерії.

Своєю чергою, пан Одіт занепокоєний, що це відкриття зрештою нашкодить його асоціації, оскільки інші шукачі скарбів почнуть розкопувати 100 км кам'яних стін комуни. Саме тому він не розказує, де саме лежав скарб.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американця польського походження, який здійснив майже неможливе — відшукав сімейну реліквію, яка залишалася схованою десятиліттями. Голова сім’ї передав синові саморобну карту, на якій позначив місце, де було заховано скарб. Той пообіцяв, що неодмінно його знайде.

Крім того, 54-річний Джонатан Нідхем із Великої Британії зробив унікальне відкриття. Під час пошуків у полі поблизу міста Елластон (графство Стаффордшир) він натрапив на рідкісний артефакт — 3000-річну золоту застібку для сукні. Як з’ясувалося, це одна з усього семи подібних знахідок, виявлених в Англії.