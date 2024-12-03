Схованка в Рудних горах: шукач скарбів знайшов вкрадені нацистами шедеври (фото)

Буркхарт Ліст заявив, що колекція охоплює близько 800 картин, серед яких шедеври французьких імпресіоністів, таких як Піссарро, Курбе, Сезанн, Дега і Мане.

75-річний журналіст і шукач скарбів з Австрії Буркхарт Ліст заявив, що знайшов передбачуване місцезнаходження легендарної колекції творів мистецтва угорського колекціонера Ференца Хатвані, викраденої нацистами в роки Другої світової війни. Про це пише The Times.

За словами дослідника, колекція охоплює близько 800 картин, серед яких шедеври французьких імпресіоністів, таких як Піссарро, Курбе, Сезанн, Дега і Мане. Тривалий час доля цих творів залишалася загадкою: вважали, що їх розграбували війська СС у 1944 році.

Схованка в Рудних горах

В інтерв'ю Ліст розповів, що виявив підземну схованку неподалік від німецького села в Рудних горах. Цей регіон відомий своїми підземними тунелями, які будувалися ще з Середніх віків. Вони породили численні чутки про приховані нацистські скарби.

Ліст стверджує, що картини Хатвані знаходяться на глибині 30-40 метрів в одній з таких підземних камер. Його висновки засновані на дослідженнях директора Австрійського інституту віртуальної археології імені Людвіга Больцмана. Професор виявив штучно створену камеру, яка, як припускається, була завалена за допомогою вибуху.

Ліст також упевнений, що в цій схованці заховані ювелірні прикраси, вилучені у єврейських сімей, які втекли або були депортовані з Будапешта після окупації Угорщини в 1944 році. За його словами, ці цінності нацисти доставили в Рудні гори на поїздах.

Підземна схованка неподалік від німецького села в Рудних горах Фото: the-times

Попри свій ентузіазм, шукач скарбів зіткнувся з перешкодами. Місцева влада відмовилася видати дозвіл на проведення розкопок, оскільки район було визнано археологічно значущим через знахідки кам'яного віку. Він має намір оскаржити це рішення.

"Я не прагну забрати собі ці скарби. Я прекрасно розумію, що вони належать сім'ям, які постраждали від війни, багато з яких втратили своїх близьких. Це обурливо, що такі перешкоди все ще можливі в сучасній Німеччині", — заявив Ліст.

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