Тайник в Рудных горах: кладоискатель нашел украденные нацистами шедевры (фото)

Буркхарт Лист заявил, что коллекция включает около 800 картин, среди которых шедевры французских импрессионистов, таких как Писсарро, Курбе, Сезанн, Дега и Мане.

75-летний журналист и кладоискатель из Австрии Буркхарт Лист заявил, что нашел предполагаемое местонахождение легендарной коллекции произведений искусства венгерского коллекционера Ференца Хатвани, похищенной нацистами в годы Второй мировой войны. Об этом пишет The Times.

По словам исследователя, коллекция включает около 800 картин, среди которых шедевры французских импрессионистов, таких как Писсарро, Курбе, Сезанн, Дега и Мане. Долгое время судьба этих произведений оставалась загадкой: считалось, что они были разграблены войсками СС в 1944 году.

Тайник в Рудных горах

В интервью Лист рассказал, что обнаружил подземный тайник неподалеку от немецкой деревни в Рудных горах. Этот регион известен своими подземными тоннелями, которые строились еще со Средних веков. Они породили многочисленные слухи о сокрытых нацистских сокровищах.

Лист утверждает, что картины Хатвани находятся на глубине 30-40 метров в одной из таких подземных камер. Его выводы основаны на исследованиях директора Австрийского института виртуальной археологии имени Людвига Больцмана. Профессор обнаружил искусственно созданную камеру, которая, как предполагается, была завалена с помощью взрыва.

Лист также уверен, что в этом тайнике спрятаны ювелирные украшения, изъятые у еврейских семей, бежавших или депортированных из Будапешта после оккупации Венгрии в 1944 году. По его словам, эти ценности были доставлены нацистами в Рудные горы на поездах.

Подземный тайник неподалеку от немецкой деревни в Рудных горах Фото: The Times

Несмотря на свой энтузиазм, кладоискатель столкнулся с препятствиями. Местные власти отказались выдать разрешение на проведение раскопок, поскольку район был признан археологически значимым из-за находок каменного века. Он намерен оспорить это решение.

"Я не стремлюсь забрать себе эти сокровища. Я прекрасно понимаю, что они принадлежат семьям, которые пострадали от войны, многие из которых потеряли своих близких. Это возмутительно, что такие препятствия все еще возможны в современной Германии", — заявил Лист.

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