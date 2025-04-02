Строители нашли под стеной тайник с золотыми сокровищами (фото)

В департаменте Дордонь, Франция, во время реставрационных работ найден клад из золотых и бриллиантовых украшений. Драгоценности были спрятаны под старинной каменной стеной.

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Сообщается, что ценные исторические артефакты нашли члены организации Périgord Pierre Sèche, которая специализируется на изучении и восстановлении сооружений, созданных методом сухой кладки. Каменщики, которая наткнулись на сокровище, работали над реконструкцией стены в коммуне Сент-Андре-д'Алла, неподалеку от Сарла-ла-Канеда.

Золотые украшения в тайнике

"Когда восстанавливаешь такие стены, то сначала копаешь прямо до фундамента. Я делал это механическим экскаватором, но когда вылез, чтобы осмотреть территорию, то заметил вот это", — рассказал руководитель организации Жан-Марк Одит.

В тайнике также обнаружены золотые кольца, броши с жемчугом, браслеты, инкрустированные драгоценностями, а также заколки для волос. Драгоценности, видно, лежали под стеной длительное время и были запутаны среди корней старого дерева. До сих пор неизвестно, как, почему и когда они там оказались.

Уникальные артефакты Фото: France 3

"Сокровище найдено на коммунальной земле, поэтому по закону оно принадлежит поровну тому, кто нашел, и владельцу земли", — отметил Одит. По его словам, все стороны согласились не продавать артефакты.

Мэрия проводит расследование

Сейчас мэрия Сент-Андре-д'Алла, которая накануне сообщила о находке префектуру и жандармерию, проводит расследование, чтобы выяснить историю украшений. "Мы обращаемся к местным жителям с просьбой рассказать любые упоминания об этих драгоценностях", — сообщили представители мэрии.

В свою очередь, господин Одит обеспокоен, что это открытие в конце концов навредит его ассоциации, поскольку другие кладоискатели начнут раскапывать 100 км каменных стен коммуны. Именно поэтому он не рассказывает, где именно лежал клад.

Напомним, ранее Фокус писал об американце польского происхождения, который совершил почти невозможное — отыскал семейную реликвию, которая оставалась спрятанной десятилетиями. Глава семьи передал сыну самодельную карту, на которой обозначил место, где было спрятано сокровище. Тот пообещал, что непременно его найдет.

Кроме того, 54-летний Джонатан Нидхем из Великобритании сделал уникальное открытие. Во время поисков в поле вблизи города Элластон (графство Стаффордшир) он наткнулся на редкий артефакт — 3000-летнюю золотую застежку для платья. Как выяснилось, это одна из всего семи подобных находок, обнаруженных в Англии.