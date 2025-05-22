Пара переобладнала фургон у затишний будинок на колесах, не маючи жодного досвіду: що вийшло

Кинувши міське життя і втративши роботу, Лорен і Луїс із Великої Британії вирішили не сумувати. Вони купили старий фургон, перетворили його на затишний будинок і тепер живуть мрією, подорожуючи Європою.

Related video

Про це пише What's The Jam.

Подружжя Лорен Елджер і Луїс МакКендрі, обоє по 28 років, з Нортгемптоншира (Велика Британія) здійснили мрію, до якої йшли дев'ять років. Вони переобладнали старий фургон у повноцінний будинок на колесах і вирушили в подорож Європою.

Надихнувшись поїздками в орендованих кемперах, пара вирішила, що хоче більше, ніж просто вихідні за містом. Втрата роботи стала для них не трагедією, а можливістю повністю змінити спосіб життя. Навесні 2024 року вони придбали Ford Transit MK7 2012 року випуску за 4675 фунтів стерлінгів (приблизно 260 тисяч гривень) з пробігом 105 000 миль (майже 169 тисяч км) та почали його переобладнання.

Попри повну відсутність досвіду в ремонті, Лорен і Луїс за сім місяців власноруч створили будинок мрії.

Лорен і Луїс придбали Ford Transit MK7 2012 року випуску за 4675 фунтів стерлінгів (приблизно 260 тисяч гривень) Фото: TikTok

Працюючи майже щодня з ранку до вечора, вони утеплили фургон, проклали проводку, встановили сонячні панелі, ліжко, мінікухня і системи зберігання. У підсумку вийшов комфортний, автономний і стильний ретро-будинок, у якому є все необхідне для життя і подорожей.

Загальний бюджет проєкту склав 16 121 фунтів стерлінгів (приблизно 896 тисяч гривень). З них:

4675 фунтів (приблизно 260 тисяч гривень) — вартість самого фургона,

989 фунтів (приблизно 55 тисяч гривень) — податки й страховка,

10 457 фунтів (приблизно 581 тисяча гривень) — переобладнання, включно з електричною системою, матеріалами, меблями, оздобленням і декором.

Пара приділила велику увагу стійкості. Вони використовували вторинні матеріали, купували меблі та декор у благодійних магазинах і на барахолках. Наприклад, кухонна стільниця була зроблена зі старого столу з Facebook Marketplace, а стіни прикрасили вінтажні рамки по 50 пенсів кожна.

Подружжя використовувало вторинні матеріали, купувало меблі та декор у благодійних магазинах і на барахолках Фото: TikTok

У лютому 2025 року пара вирушила у свою першу велику подорож — спочатку до Португалії, а потім до Марокко. Вони зізнаються, що життя на колесах приносить їм справжнє задоволення і відчуття свободи.

"Це наш затишний маленький будинок, і він ідеально підходить для нас. Ми проводимо майже весь час разом, і нам це подобається", — ділиться Лорен.

Звісно, не обходиться і без хвилювань: пара зізнається, що інколи переживає за технічний стан фургона. Але вони все ретельно перевірили та сертифікували перед поїздкою.

Зараз Лорен і Луїс надихають інших слідувати за мрією. Їхня головна порада: почати з уживаного фургона і використовувати все, що можна переробити.

"Секонд-хенд, благодійні магазини, барахолки — це не тільки економія, а й турбота про екологію. Кожен може зробити щось подібне", — кажуть вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка купила острів у рибалки й відкрила розкішний курорт. У 2004 році австралійка Меліта Коулмандас вирушила в подорож архіпелагом Кох Ронг, а повернулася зі шматком суші у власності. Відтоді вона не тільки відновила природу на острові, а й відкрила успішний екокурорт Song Saa.

Також стало відомо, що студент Олівер Рассел зі США купив острів у Фінляндії за 31 тисячу доларів і тепер будує там будинок і сауну. Покупка для чоловіка стала можливістю виконати мрію дитинства.