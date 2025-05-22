Пара переоборудовала фургон в уютный дом на колесах, не имея никакого опыта: что получилось

Бросив городскую жизнь и потеряв работу, Лорен и Луис из Великобритании решили не унывать. Они купили старый фургон, превратили его в уютный дом и теперь живут мечтой, путешествуя по Европе.

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Об этом пишет What's The Jam.

Супруги Лорен Элджер и Луис Маккендри, оба по 28 лет, из Нортгемптоншира (Великобритания) осуществили мечту, к которой шли девять лет. Они переоборудовали подержанный фургон в полноценный дом на колесах и отправились в путешествие по Европе.

Вдохновившись поездками в арендованных кемперах, пара решила, что хочет больше, чем просто выходные за городом. Потеря работы стала для них не трагедией, а возможностью полностью изменить образ жизни. Весной 2024 года они приобрели Ford Transit MK7 2012 года выпуска за 4675 фунтов стерлингов (примерно 260 тысяч гривен) с пробегом 105 000 миль (почти 169 тысяч км) и начали его переоборудование.

Несмотря на полное отсутствие опыта в ремонте, Лорен и Луис за семь месяцев своими руками создали дом мечты.

Лорен и Луис приобрели Ford Transit MK7 2012 года выпуска за 4675 фунтов стерлингов (примерно 260 тысяч гривен) Фото: TikTok

Работая почти каждый день с утра до вечера, они утеплили фургон, проложили проводку, установили солнечные панели, кровать, мини-кухню и системы хранения. В итоге получился комфортный, автономный и стильный ретро-дом, в котором есть все необходимое для жизни и путешествий.

Общий бюджет проекта составил 16 121 фунтов стерлингов (примерно 896 тысяч гривен). Из них:

4675 фунтов (примерно 260 тысяч гривен) — стоимость самого фургона,

989 фунтов (примерно 55 тысяч гривен) — налоги и страховка,

10 457 фунтов (примерно 581 тысяча гривен) — переоборудование, включая электрическую систему, материалы, мебель, отделку и декор.

Пара уделила большое внимание устойчивости. Они использовали вторичные материалы, покупали мебель и декор в благотворительных магазинах и на барахолках. Например, кухонная столешница была сделана из старого стола с Facebook Marketplace, а стены украсили винтажные рамки по 50 пенсов каждая.

Супруги использовали вторичные материалы, покупали мебель и декор в благотворительных магазинах и на барахолках Фото: TikTok

В феврале 2025 года пара отправилась в свое первое большое путешествие — сначала в Португалию, а затем в Марокко. Они признаются, что жизнь на колесах приносит им настоящее удовольствие и ощущение свободы.

"Это наш уютный маленький дом, и он идеально подходит для нас. Мы проводим почти все время вместе, и нам это нравится", — делится Лорен.

Конечно, не обходится и без волнений: пара признается, что иногда переживает за техническое состояние фургона. Но они все тщательно проверили и сертифицировали перед поездкой.

Сейчас Лорен и Луис вдохновляют других следовать за мечтой. Их главный совет: начать с подержанного фургона и использовать все, что можно переработать.

"Секонд-хенд, благотворительные магазины, барахолки — это не только экономия, но и забота об экологии. Каждый может сделать что-то подобное", — говорят они.

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