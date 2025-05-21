Власник будинку зніс стіну й знайшов там "привіт" від попередніх власників (фото)

Під час ремонту першого поверху свого будинку господар несподівано натрапив на історичну знахідку. Це була рукописна записка, залишена за стіною ще у 1989 році.

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Деталі він розкрив на одному з тематичних форумів у Reddit, викликавши хвилю емоцій в інтернет-спільноті. Публікація зібрала майже 10 тисяч вподобайок та сотні коментарів з моменту публікації 14 травня.

Історія будинку

Записка, датована 6 серпня 1989 року, містила кумедне послання: "Сьогодні ми з мамою монтуємо тут гіпсокартон. Особисто я сподіваюся, що розбирати його буде для вас таким же болючим процесом, як для нас встановлювати! Гарного дня!".

Записка від попереднього власника будинку Фото: Reddit

У коментарях автор допису поділився додатковою інформацією про історію будинку: "Попередній власник був водієм вантажівки. Здається, він помер вдома, його доглядала молодша сестра. У нього стався серцевий напад чи щось подібне… Знаю, що в цьому будинку виросло двоє дітей, які зараз вже дорослі. Плануємо прожити тут зі своїми трьома дітьми щонайменше 20 років".

Реакція користувачів мережі

Коментатори в Reddit зачаровані знахідкою та історією, що за нею стоїть. Один з користувачів зазначив: "Настільки щиро. Ваш будинок з історією, там жили люди, які дбали про нього. Маєте пишатися цим, попри те, яким болісним є ремонт".

Багато хто рекомендував зберегти записку напам’ять, а один з користувачів запропонував: "Я б оформив її в рамку та повісив на новий гіпсокартон після завершення ремонту. Не забудьте залишити й свою записку в стіні!".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що під час ремонту в своїй оселі подружжя, 36-річий Крістофер Джонс і 30-річна Палома Міллс, натрапили на несподівані знахідки. Це викликало хвилю зацікавленості у соціальних мережах.

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