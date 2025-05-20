Господарі почали копати підвал під 145-річним будинком, але краще б вони цього не робили

Під час ремонту в своїй оселі подружжя, 36-річий Крістофер Джонс і 30-річна Палома Міллс, натрапили на несподівані знахідки. Це викликало хвилю зацікавленості у соціальних мережах.

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Про свій досвід вони розповіли в Instagram. Відео, опубліковане 15 квітня, стало вірусним, зібравши понад 4,9 мільйона переглядів та понад 18 тисяч вподобайок.

Коли подружжя придбало старовинний вікторіанський будинок, то не могло уявити, які таємниці він приховує. Проводячи підземні роботи для встановлення додаткового санвузла, господарі натрапили на кістки, закопані під підлогою.

Моторошна знахідка

"Ми копали під будинком, щоб прокласти труби для туалету під сходами. Перша кістка була досить великою. Вона лежала під масивною бетонною плитою разом із парою панчіх і пенні 1970-х років", — розповів 36-річний Джонс.

За словами власників, це був лише початок. Чим більше вони досліджували підвал, тим більше кісток знаходили. Пара вважає, що знайдені рештки належать тваринам, враховуючи, що деякі з них виявлені поблизу щурячого гнізда.

"Ми також знайшли кілька пакетів із кістками в саду, але сподіваємося, що вони належали домашнім тваринам попередніх власників", — додав Джонс.

Інші артефакти

Окрім рештків, господарі старого будинку виявила інші цікаві артефакти: ірландську монету 1933 року, вмуровану в старовинну цеглу, стародавні інструменти та оригінальну іграшку "Зоряних війн" 1980-х років.

Подружжя документує процес реставрації будинку 1880 року зведення в соціальних мережах, зокрема в Instagram. Попри несподівані знахідки, вони продовжують перетворювати свій занедбаний будинок на ідеальне житло, розділяючи з підписниками кожен етап цієї захопливої подорожі.

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