Хозяева начали копать подвал под 145-летним домом, но лучше бы они этого не делали

Во время ремонта в своем доме супруги, 36-летний Кристофер Джонс и 30-летняя Палома Миллс, наткнулись на неожиданные находки. Это вызвало волну заинтересованности в социальных сетях.

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О своем опыте они рассказали в Instagram. Видео, опубликованное 15 апреля, стало вирусным, собрав более 4,9 миллиона просмотров и более 18 тысяч лайков.

Когда супруги приобрели старинный викторианский дом, то не могли представить, какие тайны он скрывает. Проводя подземные работы для установки дополнительного санузла, хозяева наткнулись на кости, закопанные под полом.

Жуткая находка

"Мы копали под домом, чтобы проложить трубы для туалета под лестницей. Первая кость была довольно большой. Она лежала под массивной бетонной плитой вместе с парой чулок и пенни 1970-х годов", — рассказал 36-летний Джонс.

По словам владельцев, это было только начало. Чем больше они исследовали подвал, тем больше костей находили. Пара считает, что найденные останки принадлежат животным, учитывая, что некоторые из них обнаружены вблизи крысиного гнезда.

"Мы также нашли несколько пакетов с костями в саду, но надеемся, что они принадлежали домашним животным предыдущих владельцев", — добавил Джонс.

Другие артефакты

Кроме останков, хозяева старого дома обнаружила другие интересные артефакты: ирландскую монету 1933 года, вмурованную в старинный кирпич, древние инструменты и оригинальную игрушку "Звездных войн" 1980-х годов.

Супруги документируют процесс реставрации дома 1880 года постройки в социальных сетях, в частности в Instagram. Несмотря на неожиданные находки, они продолжают превращать свой заброшенный дом в идеальное жилье, разделяя с подписчиками каждый этап этого увлекательного путешествия.

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю американца с польскими корнями, которому удалось почти невероятное — найти семейную реликвию, которая была скрыта на протяжении многих десятилетий. Отец передал сыну собственноручно нарисованную карту с обозначенным местом клада, а тот пообещал обязательно его отыскать — и сдержал слово.

Также 54-летний Джонатан Нидхем из Великобритании совершил уникальное открытие во время поисков в поле неподалеку Элластона, что в графстве Стаффордшир. Он наткнулся на редкий артефакт — золотую застежку для одежды, возраст которой оценивается в около 3000 лет. Как выяснилось, это одна из всего семи подобных находок на территории Англии.