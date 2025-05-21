Владелец дома снес стену и нашел там "привет" от предыдущих владельцев (фото)

Во время ремонта первого этажа своего дома хозяин неожиданно на ткнулся на историческую находку. Это была рукописная записка, оставленная за стеной еще в 1989 году.

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Детали он раскрыл на одном из тематических форумов в Reddit, вызвав волну эмоций в интернет-сообществе. Публикация собрала почти 10 тысяч лайков и сотни комментариев с момента публикации 14 мая.

История дома

Записка, датированная 6 августа 1989 года, содержала забавное послание: "Сегодня мы с мамой монтируем здесь гипсокартон. Лично я надеюсь, что разбирать его будет для вас таким же болезненным процессом, как для нас устанавливать! Хорошего дня!".

Записка от предыдущего владельца дома Фото: Reddit

В комментариях автор сообщения поделился дополнительной информацией об истории дома: "Предыдущий владелец был водителем грузовика. Кажется, он умер дома, за ним ухаживала младшая сестра. У него случился сердечный приступ или что-то подобное... Знаю, что в этом доме выросло двое детей, которые сейчас уже взрослые. Планируем прожить здесь со своими тремя детьми не менее 20 лет".

Реакция пользователей сети

Комментаторы в Reddit очарованы находкой и историей, что за ней стоит. Один из пользователей отметил: "Настолько искренне. Ваш дом с историей, там жили люди, которые заботились о нем. Должны гордиться этим, несмотря на то, каким мучительным является ремонт".

Многие рекомендовали сохранить записку на память, а один из пользователей предложил: "Я бы оформил ее в рамку и повесил на новый гипсокартон после завершения ремонта. Не забудьте оставить и свою записку в стене!".

Напомним, ранее Фокус писал, что во время ремонта в своем доме супруги, 36-летний Кристофер Джонс и 30-летняя Палома Миллс, наткнулись на неожиданные находки. Это вызвало волну заинтересованности в социальных сетях.

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