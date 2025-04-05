Сюрприз из 1990-х: находка в морозильной камере бабушки приятно удивила внуков (фото)

Пользователь платформы Reddit нашел винтажные упаковки сорбета в морозильной камере своей бабушки. Срок годности десерта с персиковым вкусом истек в августе 1999 года, а малиновый испортился еще в феврале 1997 года.

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Внук поделился фотографиями своих находок на одном из форумов, собрав более 61 тысячи лайков. "Я нашел сорбет Häagen-Dazs 1997/1999 годов в морозилке моей бабушки", — написал автор поста.

Эта находка спровоцировала дискуссию относительно того, как долго замороженные продукты на самом деле могут храниться.

Джонатан Рейно, эксперт по питанию и основатель и главный исполнительный директор биотехнологической компании Copperprotek, поделился своими соображениями с изданием Newsweek. Его организация разработала раствор с медными микрочастицами, предназначенный для длительного сохранения мяса и других белковых продуктов.

Сорбет из 1990-х Фото: Reddit

С научной точки зрения, по словам Рейно, замораживание продуктов теоретически помогает хранить их неопределенно долго, ведь этот процесс останавливает бактериальную активность, которая является основной причиной порчи пищи. Однако специалист предостерег от употребления продуктов, которые долго находились в замороженном состоянии.

"Даже в замороженных условиях продукты со временем портятся. Возможно, вам повезет избежать пищевого отравления, потребляя такие продукты, но они будут иметь плохой вкус, поэтому я не рекомендую их употреблять", — отметил он.

Мужчина нашел в холодильнике бабушки старый десерт в холодильнике Фото: Reddit

Рейно также добавил, что замороженные молочные и фруктовые продукты, например сорбет, со временем подвергаются дегидратации, поскольку влага вытягивается на поверхность и кристаллизуется в лед. Это приводит к заметному ухудшению текстуры и качества.

Пользователи Reddit начали наперебой шутить и обсуждать увиденное.

"Этот сорбет достаточно взрослый, чтобы голосовать и подавать заявку на ипотеку", — пошутил один пользователь.

"Он принадлежит музею!" — поделился другой.

"Этот сорбет старше большинства людей, которые читают эти комментарии", — отметил другой читатель.

Несмотря на интригу, автор оригинального поста в конце концов решил не открывать десерт. "Я боялся, что в нем могла быть какая-то болезнь, передающаяся воздушно-капельным путем", — подытожил он.

Напомним, ранее Фокус писал, что Кайла Стипситс во время уборки дома наткнулась на семейную реликвию. Это дневник, который ее дедушка Джим вел на протяжении 57 лет. В своих записях мужчина подробно записывал каждое важное событие, связанное с его любимой женой Кей.

Тем временем в заброшенном доме нашли старинное завещание, написанное 164 года назад. Лука Гоури-Смит, случайно наткнувшись на этот загадочный документ, решил изучить его, чтобы узнать больше об истории своего рода.