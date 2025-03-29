Перебирали вещи в шкафу: семья нашла тайное "наследство" дедушки, которое он хранил 57 лет (фото)
Кайла Стипситс во время уборки дома наткнулась на семейную реликвию. Это дневник, который ее дедушка Джим вел на протяжении 57 лет. В своих записях мужчина подробно записывал каждое важное событие, связанное с его любимой женой Кей.
Кайла поделилась находкой в TikTok. Ее видео быстро стало вирусным, собрав более 10 миллионов просмотров.
"Дедушка часто рассказывал, что во время первой встречи с бабушкой, так разволновался, что у него закружилась голова. Они помогали маме с папой воспитывать меня, поэтому их дом стал центром сохранения семейных традиций, где мы праздновали День благодарения и Рождество", — поделилась Кайла.
Находка во время уборки
Когда она помогала родным с уборкой, то нашла в письменном столе дедушки файлы с пометкой "Воспоминания и свидания с Кей". Открыв их, девушка увидела десятки тщательно упорядоченных записей.
"Дедушка записывал даты встреч и важных событий в их жизни. С годами они становились реже, но все равно продолжались", — рассказывает Кайла.
По ее словам, вся семья была поражена этой находкой. "Это настолько трогательно — осознавать, что он записывал эти моменты, а потом перепечатывал текст. Это настоящее проявление любви", — отметила автор истории.
Просматривая записи, девушка открыла для себя много нового об отношениях своих дедушки и бабушки. Например, впервые узнала, что Джим сделал предложение Кей через полгода после знакомства.
Последняя запись в дневнике
Последняя запись в дневнике мужчины датирована 2010 годом — именно тогда дедушка Кайлы начал терять силы. "Я бы хотела расспросить об этих воспоминаниях, но, к сожалению, сейчас у него деменция. Мы даже задумались, не начал ли он вести записи как раз из-за того, что в их семье эта болезнь передается по наследству", — предполагает внучка.
В дневнике также есть упоминания о традиционных семейных блюдах, таких как попкорн, который Кайла и ее мама до сих пор готовят, и знаменитая свинина, которая была фирменным блюдом бабушки.
"В одной из записей было указано: "Приготовили попкорн и постирали белье". Это так мило. Потому что настоящая любовь — это не только яркие моменты, но и простые, ежедневные вещи, которые люди делают вместе", — подытожила тронутая Кайла.
Напомним, житель Техаса получил в наследство от своего деда Дональда Дейтона $3 тысячи в виде тысяч несортированных пенни.
Тем временем в заброшенном доме было обнаружено старинное завещание, датированное 164 годами назад. Лука Гоури-Смит, который наткнулся на загадочный документ, решил исследовать его, чтобы больше узнать об истории своей семьи.