Жінка побачила, який бабуся лишила їй спадок, і відразу розплакалась (відео)

Медді ДеВіта була дуже зайнята приготуванням їжі під час родинного свята, але в якийсь момент вийшла з кухні у вітальню до гостей, щоб отримати подарунок.

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26-річна Медді ДеВіта з Італії розплакалась, успадкувавши від своєї бабусі Нонни каструлю для приготування соусу. Для неї це не лише кухонне приладдя, а насамперед підтвердження глибокого емоційного зв'язку з жінкою, яка навчила її готувати традиційні страви. Зворушливим моментом Медді поділилась у TikTok, зібравши велику кількість переглядів та вподобайок.

У кадрі можна побачити велику родину, яка зібралась разом. ДеВіта була дуже зайнята приготуванням їжі, але в якийсь момент вона виходить з кухні у вітальню до гостей, щоб отримати подарунок.

Успадкувала каструлю

"Я успадкувала каструлю для соусу від Нонни після того, як вона навчила мене готувати всі рецепти. Це має для мене велике символічне значення", — каже ДеВіта.

За її словами, зв'язок з бабусею посилився під час пандемії коронавірусу. "Під час пандемії я проводила багато часу, відвідуючи свою бабусю в Парамусі. Ми разом готували. Нонна прожила у своєму будинку 60 років, і там виріс мій батько", — розповіла жінка в інтерв'ю виданню Newsweek.

Ці візити ставали для Медді кулінарними уроками, під час яких бабуся передавала їй свої фірмові рецепти, жоден з яких ніколи не був зафіксований на папері. Частина її порад стосувалася правил щодо збалансування смаку в стравах.

Незамінна річ

"Для приготування майже всіх рецептів, незалежно від того, чи це маринад, чи фрикадельки, чи свинячі відбивні, чи ризото, мені була потрібна ця каструля для соусу", — пояснила ДеВіта в інтерв’ю виданню Newsweek.

У розмові з журналістами вона згадує, що бабуся відчувала справжню огиду до підгорілого часнику, і дуже часто командувала слідкувати за тим, щоб він не підгорів, інакше можна відразу викинути всю страву в смітник.

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