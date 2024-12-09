Чоловік отримав спадок від дідуся у вигляді монет: на скільки він став багатшим (фото)

Дейв д'Агрелла розповів, що його родич був пристрасним колекціонером монет і збирав їх протягом багатьох десятиліть. За його словами, серед залишених у спадок пенні можуть бути рідкісні екземпляри.

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Мешканець Техасу (США) Дейв д'Агрелла отримав незвичайний спадок від свого діда Дональда Дейтона, який помер 2020 року. Замість традиційного грошового заповіту він залишив своєму онукові $3 000 у вигляді тисяч несортованих пенні, з одним важливим проханням: ретельно переглянути кожну монету в пошуках колекційних або рідкісних екземплярів. Про це чоловік написав на популярному форумі Reddit.

Дональд Дейтон, пристрасний колекціонер монет, збирав пенні десятиліттями. Він почав займатися цим хобі ще в 70-х роках, складаючи дрібні гроші у дволітрові пляшки. Сортування обмежувалося номіналом — решта залишалося на потім. За словами д'Агрелли, інтерес до монет і шахів дідусь передав йому у спадок разом із пляшками, вщерть заповненими мідними і цинковими монетами.

Дейв вирішив звернутися за порадою до учасників форуму Reddit. Він опублікував фотографію багажника своєї машини, заповненого пляшками з пенні, і поставив запитання: чи варто сортувати монети, особливо ті, які були випущені до 1982 року і містять чисту мідь.

Дейв д "Агрелла збирається перебрати монети

Пост викликав великий відгук, багато користувачів поспішили залишити свій коментар. Користувачі порадили д'Агрелле перебрати монети невеликими партіями, використовувати магніт для відділення сталевих примірників і навіть запросити друзів на "монетну вечірку" для прискорення процесу.

Д'Агрелла розповів виданню Newsweek, що дізнався, що пенні до 1982 року, що містять 95% міді, коштують близько 3 центів за штуку. Хоча плавка американської валюти заборонена законом, колекціонери готові заплатити за мідні монети в очікуванні можливого зняття цих обмежень.

За допомогою форуму Дейв також відкрив для себе сортувальні машини, які автоматично відокремлюють мідні монети від інших.

"Тепер я планую пропустити всі копійки через машину, а потім вручну переглянути те, що залишилося", — поділився він.

Дейв також зазначив, що процес перебирання монет — це не тільки спосіб знайти цінні екземпляри, а й спосіб зберегти пам'ять про свого дідуся.

"Ці пенні стали частиною нашої сімейної історії. Перебирати їх — це не тільки виконання його останньої волі, а й спосіб заново відкрити для себе його захоплення і традиції", — підсумував він.

Раніше Фокус повідомляв, що капсула часу знайшла свого творця через 30 років. Фей Пулейн і Адам Браун помітили стару коробку з-під цигарок, всередині якої лежали монети, ключ і посвідчення особи, що належить Майклу Вайтхеду. Крім цього, вони виявили записку.

Також стало відомо, що в покинутому будинку знайшли загадковий заповіт 164-річної давності. Лука Гоурі-Сміт, досліджуючи сімейний особняк, натрапив на унікальний документ серед старих фотографій на горищі. Чоловік вирішив вивчити таємничий заповіт, щоб дізнатися історію своєї родини.