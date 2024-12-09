Мужчина получил наследство от дедушки в виде монет: на сколько он стал богаче (фото)
Дэйв д’Агрелла рассказал, что его родственник был страстным коллекционером монет и собирал их на протяжении многих десятилетий. По его словам, среди оставленных в наследство пенни могут находиться редкие экземпляры.
Житель Техаса (США) Дэйв д’Агрелла получил необычное наследство от своего деда Дональда Дейтона, скончавшегося в 2020 году. Вместо традиционного денежного завещания он оставил своему внуку $3 000 в виде тысяч несортированных пенни, с одной важной просьбой: тщательно пересмотреть каждую монету в поисках коллекционных или редких экземпляров. Об этом мужчина написал на популярном форуме Reddit.
Дональд Дейтон, страстный коллекционер монет, собирал пенни десятилетиями. Он начал заниматься этим хобби еще в 70-х годах, складывая мелочь в двухлитровые бутылки. Сортировка ограничивалась номиналом — остальное оставалось на потом. По словам д'Агреллы, интерес к монетам и шахматам дедушка передал ему в наследство вместе с бутылками, доверху заполненными медными и цинковыми монетами.
Дэйв решил обратиться за советом к участникам форума Reddit. Он опубликовал фотографию багажника своей машины, заполненного бутылками с пенни, и задал вопрос: стоит ли сортировать монеты, особенно те, которые были выпущены до 1982 года и содержат чистую медь.
Пост вызвал большой отклик, многие пользователи поспеши оставить свой комментарий. Пользователи посоветовали д'Агрелле перебрать монеты небольшими партиями, использовать магнит для отделения стальных экземпляров и даже пригласить друзей на "монетную вечеринку" для ускорения процесса.
Д'Агрелла рассказал изданию Newsweek, что узнал, что пенни до 1982 года, содержащие 95% меди, стоят около 3 центов за штуку. Хотя плавка американской валюты запрещена законом, коллекционеры готовы заплатить за медные монеты в ожидании возможного снятия этих ограничений.
С помощью форума Дэйв также открыл для себя сортировочные машины, которые автоматически отделяют медные монеты от остальных.
"Теперь я планирую пропустить все копейки через машину, а затем вручную пересмотреть оставшееся", — поделился он.
Дэйв также отметил, что процесс перебора монет — это не только способ найти ценные экземпляры, но и способ сохранить память о своем дедушке.
"Эти пенни стали частью нашей семейной истории. Перебирать их — это не только выполнение его последней воли, но и способ заново открыть для себя его увлечения и традиции", — заключил он.
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