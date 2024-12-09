Мужчина получил наследство от дедушки в виде монет: на сколько он стал богаче (фото)

Дэйв д’Агрелла рассказал, что его родственник был страстным коллекционером монет и собирал их на протяжении многих десятилетий. По его словам, среди оставленных в наследство пенни могут находиться редкие экземпляры.

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Житель Техаса (США) Дэйв д’Агрелла получил необычное наследство от своего деда Дональда Дейтона, скончавшегося в 2020 году. Вместо традиционного денежного завещания он оставил своему внуку $3 000 в виде тысяч несортированных пенни, с одной важной просьбой: тщательно пересмотреть каждую монету в поисках коллекционных или редких экземпляров. Об этом мужчина написал на популярном форуме Reddit.

Дональд Дейтон, страстный коллекционер монет, собирал пенни десятилетиями. Он начал заниматься этим хобби еще в 70-х годах, складывая мелочь в двухлитровые бутылки. Сортировка ограничивалась номиналом — остальное оставалось на потом. По словам д'Агреллы, интерес к монетам и шахматам дедушка передал ему в наследство вместе с бутылками, доверху заполненными медными и цинковыми монетами.

Дэйв решил обратиться за советом к участникам форума Reddit. Он опубликовал фотографию багажника своей машины, заполненного бутылками с пенни, и задал вопрос: стоит ли сортировать монеты, особенно те, которые были выпущены до 1982 года и содержат чистую медь.

Дэйв д"Агрелла собирается перебрать монеты

Пост вызвал большой отклик, многие пользователи поспеши оставить свой комментарий. Пользователи посоветовали д'Агрелле перебрать монеты небольшими партиями, использовать магнит для отделения стальных экземпляров и даже пригласить друзей на "монетную вечеринку" для ускорения процесса.

Д'Агрелла рассказал изданию Newsweek, что узнал, что пенни до 1982 года, содержащие 95% меди, стоят около 3 центов за штуку. Хотя плавка американской валюты запрещена законом, коллекционеры готовы заплатить за медные монеты в ожидании возможного снятия этих ограничений.

С помощью форума Дэйв также открыл для себя сортировочные машины, которые автоматически отделяют медные монеты от остальных.

"Теперь я планирую пропустить все копейки через машину, а затем вручную пересмотреть оставшееся", — поделился он.

Дэйв также отметил, что процесс перебора монет — это не только способ найти ценные экземпляры, но и способ сохранить память о своем дедушке.

"Эти пенни стали частью нашей семейной истории. Перебирать их — это не только выполнение его последней воли, но и способ заново открыть для себя его увлечения и традиции", — заключил он.

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