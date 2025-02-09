Женщина увидела, какое бабушка оставила ей наследство, и сразу расплакалась (відео)

Мэдди ДеВита была очень занята приготовлением пищи во время семейного праздника, но в какой-то момент вышла из кухни в гостиную к гостям, чтобы получить подарок.

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26-летняя Мэдди ДеВита из Италии расплакалась, унаследовав от своей бабушки Нонны кастрюлю для приготовления соуса. Для нее это не только кухонная принадлежность, а прежде всего подтверждение глубокой эмоциональной связи с женщиной, которая научила ее готовить традиционные блюда. Трогательным моментом Мэдди поделилась в TikTok, собрав большое количество просмотров и лайков.

В кадре можно увидеть большую семью, которая собралась вместе. ДеВита была очень занята приготовлением еды, но в какой-то момент она выходит из кухни в гостиную к гостям, чтобы получить подарок.

Унаследовала кастрюлю

"Я унаследовала кастрюлю для соуса от Нонны после того, как она научила меня готовить все рецепты. Это имеет для меня большое символическое значение", — говорит ДеВита.

По ее словам, связь с бабушкой усилилась во время пандемии коронавируса. "Во время пандемии я проводила много времени, навещая свою бабушку в Парамусе. Мы вместе готовили. Нонна прожила в своем доме 60 лет, и там вырос мой отец", — рассказала женщина в интервью изданию Newsweek.

Эти визиты становились для Мэдди кулинарными уроками, во время которых бабушка передавала ей свои фирменные рецепты, ни один из которых никогда не был зафиксирован на бумаге. Часть ее советов касалась правил по сбалансированию вкуса в блюдах.

Незаменимая вещь

"Для приготовления почти всех рецептов, независимо от того, будь то маринад, фрикадельки, свиные отбивные или ризотто, мне была нужна эта кастрюля для соуса", — пояснила ДеВита в интервью изданию Newsweek.

В разговоре с журналистами она вспоминает, что бабушка испытывала настоящее отвращение к подгоревшему чесноку, и очень часто командовала следить за тем, чтобы он не подгорел, иначе можно сразу выбросить блюдо в мусорку.

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