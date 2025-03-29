Перебирали речі у шафі: сім'я знайшла таємний "спадок" дідуся, який він зберігав 57 років (фото)

Кайла Стіпсітс під час прибирання будинку натрапила на сімейну реліквію. Це щоденник, який її дідусь Джим вів протягом 57 років. У своїх записах чоловік детально записував кожну важливу подію, пов'язану з його коханою дружиною Кей.

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Кайла поділилася знахідкою у TikTok. Її відео швидко стало вірусним, зібравши понад 10 мільйонів переглядів.

"Дідусь часто розповідав, що під час першої зустрічі з бабусею, так розхвилювався, що в нього запаморочилося у голові. Вони допомагали мамі з татом виховувати мене, тож їхній будинок став центром збереження сімейних традицій, де ми святкували День подяки та Різдво", — поділилася Кайла.

Знахідка під час прибирання

Коли вона допомагала рідним із прибиранням, то знайшла у письмовому столі дідуся файли з позначкою "Спогади та побачення з Кей". Відкривши їх, дівчина побачила десятки ретельно впорядкованих записів.

"Дідусь записував дати зустрічей та важливих подій у їхньому житті. З роками вони ставали рідшими, але все одно продовжувалися", — розповідає Кайла.

За її словами, вся родина була вражена цією знахідкою. "Це настільки зворушливо — усвідомлювати, що він записував ці моменти, а потім передруковував текст. Це справжній прояв кохання", — зазначила авторка історії.

Переглядаючи записи, дівчина відкрила для себе багато нового про стосунки своїх дідуся та бабусі. Наприклад, вперше дізналася, що Джим освідчився Кей через пів року після знайомства.

Останній запис у щоденнику

Останній запис у щоденнику чоловіка датований 2010 роком — саме тоді дідусь Кайли почав втрачати сили. "Я б хотіла розпитати про ці спогади, але, на жаль, зараз у нього деменція. Ми навіть задумалися, чи не почав він вести записи якраз через те, що у їхній родині ця хвороба передається у спадок", — припускає онука.

У щоденнику також є згадки про традиційні сімейні страви, такі як попкорн, який Кайла та її мама досі готують, та знамениту свинину, що була фірмовою стравою бабусі.

Записи дідуся Фото: Kayla Stipsits

"В одному із записів було вказано: "Приготували попкорн і випрали білизну". Це так мило. Бо справжнє кохання — це не лише яскраві моменти, а й прості, щоденні речі, які люди роблять разом", — підсумувала зворушена Кайла.

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