Жінка показала аптечку 91-річної бабусі: у всіх опісля виникло одне питання (фото)

Глядачів вразили старовинні медикаменти, зокрема найбільше запитань викликала пляшечка з неочікуваним вмістом.

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Молода жінка Ешлі Коунс привернула увагу мільйонів користувачів соціальної мережі TikTok, оприлюднивши відео про вміст домашньої аптечки своєї 91-річної бабусі Мерилін Беннок. Весь асортимент її ліків перетворився на справжню "капсулу часу". Це відео зібрало понад 1,5 мільйона переглядів, безліч вподобайок та інших реакцій.

Досліджуючи родинну аптечку, Коунс виявила справжні раритети: рецептурні ліки 1962 року, магнієве молоко 1995 року, дезодорант-пудру для тіла 1990 року та бляшанку "Кашеміровий букет" 1948 року з незвичним слоганом про "аромат, який люблять чоловіки".

Вміст бабусиної аптечки

"Її будинок нагадує справжню машину часу. Представники покоління X і міленіали, потрапивши до її ванної кімнати, відчують себе наче в оселі своїх батьків чи бабусь", — додає Ешлі.

В аптечці багато старих ліків Фото: TikTok

Особливо вразили глядачів старовинні медикаменти. Найбільше запитань викликала пляшечка з вмістом кодеїну, яка викликала жваву дискусію в коментарях.

Досвід довгожительки

Авторка зауважила, що цей ролик — данина поваги її бабусі Мерилін, яка народилася в Каліфорнії й жила складні часи Другої світової війни. Довгожителька розповідала онуці про пайковий режим, переїзд на Аляску та пожежу, через яку втратила майже все майно.

"Я провела з бабусею кілька тижнів, оскільки її час дуже цінний. Розум Мерилін досі надзвичайно гострий. Вона може детально розповісти про події свого життя. Нам треба краще розуміти звички минулих поколінь, а також подякувати їм за мудрість", — підсумовує Ешлі.

Нагадаємо, 39-річна мешканка китайського міста Сучжоу, що в провінції Аньхой, стала справжньою інтернет-сенсацією після появи відео з її новонародженим онуком. Користувачів мережі вразила її молодість і струнка фігура, адже вона зовсім не відповідає стереотипному уявленню про бабусю.

Тим часом жителі британського містечка Вітстабл (графство Кент) були шоковані несподіваним відкриттям. Їхня сусідка Гільда Леві, яка здавалася небагатою та померла у 2022 році, виявилася таємною мільйонеркою — це стало відомо під час оголошення її заповіту.