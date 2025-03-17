"Бідна" бабуся з недоглянутою хатою виявилася мільйонеркою: де вона взяла такі гроші (фото)

Сусіди Гільди не мали жодного уявлення про її багатство: будинок бабусі та сад виглядали занедбаними та не свідчили про заможність господині.

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Жителі британського містечка Вітстабл, що у графстві Кент, були приголомшені, коли виявилося, що їхня бідна сусідка, Гільда Леві, яка померла 2022 року, була таємною мільйонеркою. Це з’ясувалось під час оголошення заповіту, повідомляє видання Mirror.

98-річна пенсіонерка залишила 1,4 мільйона фунтів стерлінгів чотирьом благодійним фондам Кента й Лондона. Представники цих організацій були вражені несподіваним спадком, адже жінка ніколи не контактувала з ними й не брала участі в їхній роботі.

Сусіди Гільди також не мали жодного уявлення про її багатство: будинок бабусі та сад виглядали занедбаними та не свідчили про заможність господині.

До речі, історія життя Леві виявилася не менш дивовижною, ніж її прихований статок. Місцева дослідниця Джулі Хант з'ясувала, що жінка народилася в німецькому місті Кельн і втратила всю родину під час Голокосту. У 16-річному віці, 1941 року, їй вдалося втекти до Великої Британії, де її прийняла за дочку місцева жителька — Еллен Джеффері.

Гільда Леві виявилась мільйонеркою Фото: SWNS

Починаючи нове життя, Гільда опанувала секретарську справу і після отримання британського громадянства у 1958 році працювала спочатку в Мейдстоні, а згодом — у благодійній організації принца Філіпа, герцога Единбурзького і чоловіка королеви Єлизавети II.

Походження величезного спадку Гільди Леві залишається загадкою, хоча дослідниця виявила деякі зачіпки. У жінки був заможний дядько в США, партнер великої компанії, який підтримував фінансово її батьків. Після смерті чоловік залишив своє майно вартістю 44 мільйони доларів братам, далеким родичам і благодійним організаціям.

Раніше Фокус повідомляв, що 16-річний юнак покинув школу та очолив компанію в далекому куточку світу. Тевай Гумберт вирішив залишити навчання, щоб зайнятися розвитком сімейного бізнесу з вирощування перлів. Завдяки соціальним мережам він зміг вивести ферму з кризи та відновити її популярність.

А от 26-річна Амайя Камілло з Тампи (Флорида, США) здобула три вищі освіти й нарешті розпочала кар'єру медсестри. Роки навчання принесли їй цінні знання та досвід, але тепер вона стикається з необхідністю погашати борги в розмірі 110 тисяч доларів. Своєю історією американка поділилася у TikTok.