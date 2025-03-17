"Бедная" бабушка с неухоженным домом оказалась миллионершей: где она взяла такие деньги (фото)

Соседи Гильды не имели никакого представления о ее богатстве: дом бабушки и сад выглядели запущенными и не свидетельствовали о состоятельности хозяйки.

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Жители британского городка Уитстабл, что в графстве Кент, были потрясены, когда оказалось, что их бедная соседка, Гильда Леви, которая умерла в 2022 году, была тайной миллионершей. Это выяснилось во время объявления завещания, сообщает издание Mirror.

98-летняя пенсионерка оставила 1,4 миллиона фунтов стерлингов четырем благотворительным фондам Кента и Лондона. Представители этих организаций были поражены неожиданным наследством, ведь женщина никогда не контактировала с ними и не участвовала в их работе.

Соседи Гильды также не имели никакого представления о ее богатстве: дом бабушки и сад выглядели запущенными и не свидетельствовали о состоятельности хозяйки.

Кстати, история жизни Леви оказалась не менее удивительной, чем ее скрытое состояние. Местная исследовательница Джули Хант выяснила, что женщина родилась в немецком городе Кельн и потеряла всю семью во время Холокоста. В 16-летнем возрасте, в 1941 году, ей удалось бежать в Великобританию, где ее приняла за дочь местная жительница — Эллен Джеффри.

Гильда Леви оказалась миллионершей Фото: SWNS

Начиная новую жизнь, Хильда освоила секретарское дело и после получения британского гражданства в 1958 году работала сначала в Мейдстоне, а затем — в благотворительной организации принца Филиппа, герцога Эдинбургского и мужа королевы Елизаветы II.

Происхождение огромного наследства Гильды Леви остается загадкой, хотя исследовательница обнаружила некоторые зацепки. У женщины был состоятельный дядя в США, партнер крупной компании, который поддерживал финансово ее родителей. После смерти мужчина оставил свое имущество стоимостью 44 миллиона долларов братьям, дальним родственникам и благотворительным организациям.

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