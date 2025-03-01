Мужчина, который регулярно ворует туалетную бумагу, оказался миллионером (фото)

Брэдли накопил достаточно большую "финансовую подушку", чтобы жить роскошно и ни в чем себе не отказывать, но вместо этого выбирает невероятно экономный образ жизни.

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32-летний самопровозглашенный "экономный фрик" Брэдли, который ранее признавался, что повторно использует пакеты для мусора, ворует туалетную бумагу и ест из одной тарелки, оказался миллионером. Недавно мужчина удивил своих подписчиков в TikTok новыми правилами экономии. Некоторые из них очень противоречивые и дискуссионные.

Брэдли утверждает, что за один месяц получил более 16 тысяч фунтов стерлингов (около 840 тыс. грн), работая на нескольких работах: он создает контент в социальных сетях, раздает финансовые консультации, выгуливает собак, отвечает на звонки кризисной горячей линии, убирает дома и стрижет газоны.

Значительная финансовая подушка

За это время мужчина накопил достаточно большую "финансовую подушку" (200 830 фунтов стерлингов или 10,5 млн грн), чтобы жить роскошно, но вместо этого выбирает невероятно экономный образ жизни.

Брэдли рассказывает о правилах жесткой экономии Фото: Instagram | Bradley on a Budget

В своей социальных сетях инфлюенсер, который живет в "милой и уютной" квартире-студии в штате Коннектикут (США), объяснил: "Я экономный и сделаю все, чтобы сэкономить деньги. Например, заряжаю аккумуляторы и бритву на работе или там, где есть розетка. Не включаю отопление в квартире, поэтому приоткрываю дверь, чтобы впустить тепло из коридора".

Брэдли понимает, что многие могут не согласиться с его образом жизни, но убеждает, что очень счастлив и не собирается ни при каких обстоятельствах ничего менять.

Мнения зрителей

Видео блогера в TikTok быстро стало вирусным, собрав 1,7 миллиона просмотров всего за один день. Люди начали активно делиться своими мыслями в комментариях.

"Кое-что из этого — просто антисанитария", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Заряжать бритву на работе — это безумие";

"Так вы понимаете, что брать откуда-то туалетную бумагу — это кража, правда же?" — поинтересовался третий;

Следующий призвал: "Остановитесь!".

Напомним, ранее Фокус писал, что 39-летняя миллионерша Бернадетт Джой, ведущая подкаста Crush Your Money Goals, почти десятилетие работала HR-менеджером. За это время она выработала три основные привычки, которые помогли ей развивать свои сильные стороны, приумножать состояние и добиваться успеха.