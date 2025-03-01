Чоловік, який регулярно краде туалетний папір, виявився мільйонером (фото)

Бредлі накопичив достатньо велику "фінансову подушку", щоб жити розкішно і ні вчому собі не відмовляти, але натомість обирає неймовірно економний спосіб життя.

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32-річний самопроголошений "економний фрік" Бредлі, який раніше зізнавався, що повторно використовує пакети для сміття, краде туалетний папір та їсть з однієї тарілки, виявився мільйонером. Нещодавно чоловік здивував своїх підписників у TikTok новими правилами економії. Деякі з них дуже суперечливі та дискусійні.

Бредлі стверджує, що за один місяць отримав понад 16 тисяч фунтів стерлінгів (близько 840 тис. грн), працюючи на кількох роботах: він створює контент в соціальних мережах, роздає фінансові консультації, вигулює собак, відповідає на дзвінки кризової гарячої лінії, прибирає будинки й стриже газони.

Значна фінансова подушка

За цей час чоловік накопичив достатньо велику "фінансову подушку" (200 830 фунтів стерлінгів або 10,5 млн грн), щоб жити розкішно, але натомість обирає неймовірно економний спосіб життя.

Бредлі розповідає про правила жорсткої економії Фото: Instagram | Bradley on a Budget

У своїй соціальних мережах інфлюенсер, який живе у "милій та затишній" квартирі-студії у штаті Коннектикут (США), пояснив: "Я економний і зроблю все, щоб заощадити гроші. Наприклад, заряджаю акумулятори й бритву на роботі або там, де є розетка. Не вмикаю опалення у квартирі, тому прочиняю двері, щоб впустити тепло з коридору".

Бредлі розуміє, що багато хто може не погодитися з його способом життя, але переконує, що дуже щасливий і не збирається за жодних обставин нічого змінювати.

Думки глядачів

Відео блогера у TikTok швидко стало вірусним, зібравши 1,7 мільйона переглядів лише за один день. Люди почали активно ділитися своїми думками у коментарях.

"Дещо з цього — просто антисанітарія", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Заряджати бритву на роботі — це божевілля";

"То ви розумієте, що брати звідкись туалетний папір – це крадіжка, правда ж?" — поцікавився третій;

Наступний закликав: "Зупиніться!".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 39-річна мільйонерка Бернадетт Джой, ведуча подкасту Crush Your Money Goals, майже десятиліття працювала HR-менеджеркою. За цей час вона виробила три основні звички, які допомогли їй розвивати свої сильні сторони, примножувати статки та досягати успіху.