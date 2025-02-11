"Мне всего 26 лет": вчерашняя студентка узнала, что имеет долг на $110 тысяч (фото)

Амайя Камилло считает, что кредиторы охотятся на молодых студентов, чтобы подсадить их на свой крючок. Она подсчитала, что будет расплачиваться с долгом до 2032 года.

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Получив три высших образования, 26-летняя Амайя Камилло из Тампы (Флорида, США), наконец-то начала карьеру медсестры. Годы обучения дали ей огромный багаж знаний и много опыта, но теперь она вынуждена расплачиваться с долгами на 110 тысяч долларов. О своем опыте американка рассказала в TikTok.

Амайя признается, что сумма долга намного больше, чем она могла себе представить, и теперь она чувствует себя так, будто оказалась на задней ступеньке еще до начала карьеры.

"Когда я увидела общую сумму, то почувствовала, что меня обманули. Казалось, что все стены вокруг рушатся. Как это возможно, что в свои 26 лет я имею общую сумму долгов в размере чьей-то годовой зарплаты?" — задается вопросом Камилло.

Девушка считает, что кредиторы "охотятся на молодых студентов", чтобы подсадить их на свой крючок. Недавно окончив университет, она еще даже и не начала выплачивать долг. На днях Амайя села со своим парнем, который работает в финансовой сфере, и разработала план выплат, чтобы уменьшить сумму долга.

Амайя очень расстроена из-за долгов Фото: TikTok

Даже если будет выплачивать заем ежемесячно, по подсчетам американки, она избавится от долгов только к 2032 году. "Это вызывает растерянность и разочарование", — отметила Камилло.

Ее видео стало вирусным, собрав 2,2 миллиона просмотров и 240 тысяч лайков в TikTok.

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