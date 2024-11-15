Без арендной платы и счетов: семья, "утопавшая в долгах", продала дом и стала кочевниками

Лора и Дэвид Хелен тратят не более 1000 фунтов в месяц и не планируют возвращаться к традиционной жизни. Среди ярких воспоминаний пара отмечает катание на верблюдах, восхождение на горы и знакомство с новыми культурами.

Лора и Дэвид Хелен, устав от жизни в постоянных долгах, решились на кардинальные изменения: они оставили свой дом в Великобритании, продали ценные вещи и отправились в путешествие со своими детьми, 15-летней Теган и 12-летним Тайлером. Об этом пишет What's The Jam.

Столкнувшись с долгом в 54 000 фунтов стерлингов и стрессом от финансовых трудностей, семья выбрала путь цифровых кочевников, живя без арендной платы и счетов.

В 2017 году супруги приняли смелое решение распрощаться с домом и оставить традиционный уклад жизни, чтобы путешествовать по миру. Они продали большую часть имущества и уехали в Испанию с одним чемоданом на человека.

"Семья и друзья тогда не понимали нас. Мы были буквально на грани банкротства и поняли, что, если продолжим жить, как прежде, долговая яма только углубится. Мы решили, что, пока не изменим свой образ жизни, наша жизнь будет идти по нисходящей спирали", — рассказывает Лора.

В 2017 году супруги приняли смелое решение распрощаться с домом и оставить традиционный уклад жизни Фото: Jam Press

После этого семья стала жить как цифровые кочевники. Они сократили расходы, сняв жилье через Airbnb и занимаясь присмотром за домами и питомцами в обмен на проживание. Супруги нашли работу онлайн: Дэвид управляет книжным бизнесом и помогает авторам выпускать книги, а Лора занимается развитием социальных сетей и консультирует начинающих авторов.

Они успели побывать в Египте, Италии, Франции, Коста-Рике и даже совершили автопутешествие по США от Майами до Лас-Вегаса. Среди ярких воспоминаний Лора упоминает катание на верблюдах, восхождение на горы и изучение новых культур.

"Это несравнимо с нашей прошлой жизнью. Мы обрели свободу и близость друг к другу", — говорит она.

Семья стала жить как цифровые кочевники Фото: Jam Press

Семья придерживается принципов "мирового обучения" для своих детей, предпочитая погружение в культуры и практические занятия вместо школьной программы.

"Мы хотим, чтобы они учились у жизни, а не сидели за учебниками", — объясняет Лора.

Тайлер и Теган уже делают успехи: Тайлер написал 45 книг, а Теган стала автором пяти бестселлеров на Amazon.

"Они не просто изучают мир, они взаимодействуют с ним. Раньше я работала в школе и детском саду и видела, как многие дети остаются незамеченными в системе. Моя мечта — дать своим детям свободу развиваться в их собственном темпе, без жестких рамок", — рассказывает Лора.

Супруги не собираются возвращаться к традиционной жизни Фото: Jam Press

Конечно, такой образ жизни сопряжен с трудностями — семья сталкивалась с поддельными объявлениями на Airbnb, ядовитыми змеями и задержками рейсов. Но Лора уверена, что все это стоило того: "Погашение долга за три года сняло огромный груз с наших плеч. Мы не просто стали свободнее, но и обрели уникальную связь друг с другом".

Сегодня семья тратит не более 1000 фунтов в месяц и не собирается возвращаться к традиционной жизни. Лора также отметила, что их история вдохновляет других.

"Когда люди видят нас, они понимают, что можно жить иначе и следовать за мечтой. Если бы мы ждали подходящего момента, мы бы так и остались в долгах. Жизнь всегда можно начать сначала", — добавила британка.

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