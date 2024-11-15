Без орендної плати та рахунків: сім'я, яка "потопала в боргах", продала будинок і стала кочівниками

Лора і Девід Хелен витрачають не більше 1000 фунтів на місяць і не планують повертатися до традиційного життя. Серед яскравих спогадів пара відзначає катання на верблюдах, сходження на гори і знайомство з новими культурами.

Лора і Девід Хелен, втомившись від життя в постійних боргах, зважилися на кардинальні зміни: вони залишили свій дім у Великій Британії, продали цінні речі й вирушили в подорож зі своїми дітьми, 15-річною Теган і 12-річним Тайлером. Про це пише What's The Jam.

Зіткнувшись із боргом у 54 000 фунтів стерлінгів і стресом від фінансових труднощів, сім'я обрала шлях цифрових кочівників, живучи без орендної плати й рахунків.

У 2017 році подружжя ухвалило сміливе рішення розпрощатися з будинком і залишити традиційний уклад життя, щоб подорожувати світом. Вони продали більшу частину майна і поїхали в Іспанію з однією валізою на людину.

"Сім'я і друзі тоді не розуміли нас. Ми були буквально на межі банкрутства і зрозуміли, що, якщо продовжимо жити, як раніше, боргова яма тільки поглибиться. Ми вирішили, що, поки не змінимо свого способу життя, наше життя буде йти низхідною спіраллю", — розповідає Лора.

У 2017 році подружжя прийняло сміливе рішення розпрощатися з будинком і залишити традиційний уклад життя Фото: Jam Press

Після цього сім'я стала жити як цифрові кочівники. Вони скоротили витрати, знявши житло через Airbnb і займаючись наглядом за будинками й вихованцями в обмін на проживання. Подружжя знайшло роботу онлайн: Девід керує книжковим бізнесом і допомагає авторам випускати книжки, а Лора займається розвитком соціальних мереж і консультує авторів-початківців.

Вони встигли побувати в Єгипті, Італії, Франції, Коста-Риці та навіть здійснили автоподорож США від Маямі до Лас-Вегаса. Серед яскравих спогадів Лора згадує катання на верблюдах, сходження на гори і вивчення нових культур.

"Це незрівнянно з нашим минулим життям. Ми знайшли свободу і близькість один до одного", — каже вона.

Сім'я стала жити як цифрові кочівники Фото: Jam Press

Сім'я дотримується принципів "світового навчання" для своїх дітей, надаючи перевагу зануренню в культури та практичним заняттям замість шкільної програми.

"Ми хочемо, щоб вони вчилися в життя, а не сиділи за підручниками", — пояснює Лора.

Тайлер і Теган уже роблять успіхи: Тайлер написав 45 книжок, а Теган стала автором п'яти бестселерів на Amazon.

"Вони не просто вивчають світ, вони взаємодіють із ним. Раніше я працювала в школі та дитячому садку і бачила, як багато дітей залишаються непоміченими в системі. Моя мрія — дати своїм дітям свободу розвиватися в їхньому власному темпі, без жорстких рамок", — розповідає Лора.

Подружжя не збирається повертатися до традиційного життя Фото: Jam Press

Звичайно, такий спосіб життя пов'язаний з труднощами — сім'я стикалася з підробленими оголошеннями на Airbnb, отруйними зміями й затримками рейсів. Але Лора впевнена, що все це було того варте: "Погашення боргу за три роки зняло величезний тягар з наших плечей. Ми не просто стали вільнішими, а й знайшли унікальний зв'язок один з одним".

Сьогодні сім'я витрачає не більше 1000 фунтів на місяць і не збирається повертатися до традиційного життя. Лора також зазначила, що їхня історія надихає інших.

"Коли люди бачать нас, вони розуміють, що можна жити інакше і слідувати за мрією. Якби ми чекали слушного моменту, ми б так і залишилися в боргах. Життя завжди можна почати спочатку", — додала британка.

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