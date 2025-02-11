"Мені всього 26 років": вчорашня студентка дізналась, що має борг на $110 тисяч (фото)

Амайя Камілло вважає, що кредитори полюють на молодих студентів, щоб підсадити їх на свій гачок. Вона підрахувала, що розплачуватиметься з боргом до 2032 року.

Related video

Отримавши три вищі освіти, 26-річна Амайя Камілло з Тампи (Флорида, США), нарешті розпочала кар'єру медсестри. Роки навчання дали їй величезний багаж знань і багато досвіду, але тепер вона змушена розплачуватися з боргами на 110 тисяч доларів. Про свій досвід американка розповіла у TikTok.

Амайя зізнається, що сума боргу набагато більша, ніж вона могла собі уявити, тож тепер вона відчуває себе так, ніби опинилася на задній сходинці ще до початку кар'єри.

"Коли я побачила загальну суму, то відчула, що мене обманули. Здавалося, що всі стіни навколо руйнуються. Як це можливо, що у свої 26 років я маю загальну суму боргів у розмірі чиєїсь річної зарплати?" — задається питанням Камілло.

Дівчина вважає, що кредитори "полюють на молодих студентів", щоб підсадити їх на свій гачок. Нещодавно закінчивши університет, вона ще навіть й не почала виплачувати борг. Днями Амайя сіла зі своїм хлопцем, який працює у фінансовій сфері, і розробила план виплат, щоб зменшити суму боргу.

Амайя дуже засмучена через борги Фото: TikTok

Навіть якщо виплачуватиме позику щомісяця, за підрахунками американки, вона позбудеться боргів тільки до 2032 року. "Це викликає розгубленість і розчарування", — зазначила Камілло.

Її відео стало вірусним, зібравши 2,2 мільйона переглядів і 240 тисяч вподобайок у TikTok.

Нагадаємо, 39-річна мільйонерка Бернадетт Джой, авторка подкасту Crush Your Money Goals, близько десяти років працювала HR-менеджеркою. За ці роки жінка сформувала 3 ключові звички, які дозволили їй розвивати свої сильні сторони, примножувати багатство та досягати успіху.

Крім того, відома британська шеф-кухарка та матір трьох дітей Надія Хусейн зізналась, що має так званий "фонд втечі" — власні заощадження на чорний день, про які не знає її чоловік Абдал. Загалом ця сума складає близько 200 тис. фунтів стерлінгів (10 млн грн).