Женщина показала аптечку 91-летней бабушки: у всех после этого возник один вопрос (фото)

Зрителей поразили старинные медикаменты, в частности больше всего вопросов вызвала бутылочка с неожиданным содержимым.

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Молодая женщина Эшли Коунс привлекла внимание миллионов пользователей социальной сети TikTok, обнародовав видео о содержимом домашней аптечки своей 91-летней бабушки Мэрилин Беннок. Весь ассортимент ее лекарств превратился в настоящую "капсулу времени". Это видео собрало более 1,5 миллиона просмотров, множество лайков и других реакций.

Исследуя семейную аптечку, Коунс обнаружила настоящие раритеты: рецептурные лекарства 1962 года, магниевое молоко 1995 года, дезодорант-пудру для тела 1990 года и жестянку "Кашемировый букет" 1948 года с необычным слоганом об "аромате, который любят мужчины".

Содержимое бабушкиной аптечки

"Ее дом напоминает настоящую машину времени. Представители поколения X и миллениалы, попав в ее ванную комнату, почувствуют себя как в доме своих родителей или бабушек", — добавляет Эшли.

В аптечке много старых лекарств Фото: TikTok

Особенно поразили зрителей старинные медикаменты. Больше всего вопросов вызвала бутылочка с содержанием кодеина, которая вызвала оживленную дискуссию в комментариях.

Опыт долгожительницы

Автор отметила, что этот ролик — дань уважения ее бабушке Мэрилин, которая родилась в Калифорнии и жила сложные времена Второй мировой войны. Долгожительница рассказывала внучке о паевом режиме, переезде на Аляску и пожаре, из-за которого потеряла почти все имущество.

"Я провела с бабушкой несколько недель, поскольку ее время очень ценно. Ум Мэрилин до сих пор чрезвычайно острый. Она может подробно рассказать о событиях своей жизни. Нам надо лучше понимать привычки прошлых поколений, а также поблагодарить их за мудрость", — заключает Эшли.

Напомним, 39-летняя жительница китайского города Сучжоу, что в провинции Аньхой, стала настоящей интернет-сенсацией после появления видео с ее новорожденным внуком. Пользователей сети поразила ее молодость и стройная фигура, ведь она совсем не соответствует стереотипному представлению о бабушке.

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