Сюрприз із 1990-х: знахідка у морозильній камері бабусі приємно здивувала онуків (фото)

Користувач платформи Reddit знайшов вінтажні упаковки сорбету в морозильній камері своєї бабусі. Термін придатності десерту з персиковим смаком збіг у серпні 1999 року, а малиновий зіпсувався ще в лютому 1997 року.

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Онук поділився фотографіями своїх знахідок на одному з форумів, зібравши понад 61 тисячу вподобайок. "Я знайшов сорбет Häagen-Dazs 1997/1999 років у морозилці моєї бабусі", — написав автор допису.

Ця знахідка спровокувала дискусію щодо того, як довго заморожені продукти насправді можуть зберігатися.

Джонатан Рейно, експерт з харчування та засновник й головний виконавчий директор біотехнологічної компанії Copperprotek, поділився своїми міркуваннями з виданням Newsweek. Його організація розробила розчин з мідними мікрочастинками, призначений для тривалого збереження м'яса та інших білкових продуктів.

Сорбет з 1990-х Фото: Reddit

З наукового погляду, за словами Рейно, заморожування продуктів теоретично допомагає зберігати їх невизначено довго, адже цей процес зупиняє бактеріальну активність, яка є основною причиною псування їжі. Однак фахівець застеріг від вживання продуктів, які довго перебували в замороженому стані.

"Навіть у заморожених умовах продукти з часом псуються. Можливо, вам пощастить уникнути харчового отруєння, споживаючи такі продукти, але вони матимуть поганий смак, тому я не рекомендую їх вживати", — зауважив він.

Чоловік знайшов у холодильнику бабусі старий десерт Фото: Reddit

Рейно також додав, що заморожені молочні та фруктові продукти, як-от сорбет, з часом зазнають дегідратації, оскільки волога витягується на поверхню і кристалізується в лід. Це призводить до помітного погіршення текстури та якості.

Користувачі Reddit почали навперебій жартувати й обговорювати побачене.

"Цей сорбет достатньо дорослий, щоб голосувати та подавати заявку на іпотеку", — пожартував один користувач.

"Він належить музею!" — поділився інший.

"Цей сорбет старший за більшість людей, які читають ці коментарі", — зауважив інший читач.

Попри інтригу, автор оригінального допису врешті-решт вирішив не відкривати десерт. "Я боявся, що в ньому могла бути якась хвороба, що передається повітряно-крапельним шляхом", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Кайла Стіпсітс під час прибирання будинку натрапила на сімейну реліквію. Це щоденник, який її дідусь Джим вів протягом 57 років. У своїх записах чоловік детально записував кожну важливу подію, пов'язану з його коханою дружиною Кей.

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