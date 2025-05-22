Все сиплеться: чоловік купив новий будинок, а через два тижні почалась "катастрофа" (фото)

Знімки нового будинку з черепицею, що відлущується менш ніж через місяць після заселення, стали вірусними у Reddit, викликавши дискусію про якість будівництва та зростання вартості ремонтних робіт.

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Цей допис зібрав з моменту публікації понад 47 тисяч вподобайок.

"З мого абсолютно нового будинку падає черепиця після лише двох тижнів проживання — навіть не було вітряно", — написав чоловік, продемонструвавши фотографію явно пошкодженого даху.

Будинок почав розсипатися

На зображенні можна побачити, як кілька шматків черепиці відходять від поверхні, попри відсутність екстремальних погодних умов. "Дивлячись на фото, я бачив, як це трапилося з одним із наших клієнтів раніше. Це завжди головний біль для власника будинку", — розповів журналістам видання Newsweek Тодд Стівенсон, співзасновник компанії Roof Quotes.

Він зауважив, що черепиця на знімках має скловолокнисту основу та керамічні гранули — матеріали, які зазвичай служать від 20 до 30 років.

Будинок почав розвалюватись Фото: Reddit

"Якщо вони відлущуються через кілька місяців — це ненормально. Думаю, тут було погане встановлення. Черепицю або прибили не в тій зоні, або вона не отримала достатньо тепла для активації смужок для герметизації", — прокоментував він.

Халатне будівництво

Карр Ленфір, генеральний директор компанії, що спеціалізується на фарбувальних роботах, зауважив, що така черепиця — стандартна у нових будинках через свою доступність та довговічність. На його переконання, така ситуація свідчить про халатне будівництво.

"Я бачив подібні пошкодження через поганий догляд за дахом або екстремальні погодні умови, але це, ймовірно, через погане будівництво. Хтось економив, поспішав або працював з неправильно навченою командою", — підсумував Ленфір.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Пенні Вілбі з Великої Британії поділилася історією про те, як батьки побудували для неї мінібудиночок просто у себе в саду, щоб донька могла заощадити на оренді житла. Нещодавно жінка влаштувала віртуальну екскурсію своїм житлом і розповіла про враження в TikTok.

А тим часом в американському місті Дірі (штат Айдахо) батько Айзека Френча звернув увагу на старий покинутий вагон на сусідній фермі. Йому спало на думку, що з нього можна зробити щось незвичайне. Тоді він і уявити не міг, що реалізація цієї ідеї перетвориться на прибутковий проєкт, який дозволить його дітям більше ніколи не працювати — якщо вони самі цього не захочуть.