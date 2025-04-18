"Просто нема слів": мати показала, куди її з чоловіком і 5 дітьми переселила держава (фото)

Жінка викликала суперечки в мережі, заявивши, що фотографії тимчасового житла, наданого місцевою владою, виявились "оманливими" й приховували реальний стан речей.

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Своїм болем мати 5 дітей поділилась у TikTok, спровокувавши у мережі гострі дискусії.

"Розмір помешкання не став для мене несподіванкою, вже бачила подібне житло раніше", — пояснює авторка у своєму відео, демонструючи тісну кухню нового дому, де вся сім'я має прожити наступні 18-24 місяці.

Неправдиві фотографії

Найбільше невдоволення у жінки викликали фотографії, показані представником житлової служби, які вона назвала неправдивими. Наприклад, перламутрові шпалери були схожими на знімках на плитку, а червона фарба на стінах здавалася значно привабливішою, ніж виявилася насправді.

Мати розкритикувала соціальне житло, надане державою Фото: TikTok

"Коли ми зняли шпалери, то побачили справжній жах — кілька шарів старого оздоблення й голу, неоштукатурену стіну під ним", — розповіла нова господиня помешкання, додавши, що родина планує повністю позбутися наявних шпалер і підготувати поверхню для подальшого ремонту.

Думки глядачів у мережі

Реакція інтернет-спільноти була неоднозначною. Дехто поставився до цієї ситуації з розумінням, але більшість коментаторів закликали жінку бути вдячнішою за безоплатне житло.

"Просто нема слів. Покажи трохи вдячності, невже це так важко?" — написав один із глядачів під відео;

Інший, колишній бездомний, поділився власним досвідом: "Будь ласка, цінуй те, що ти вже не на вулиці. Я колись жив у згорілій машині за закинутим більярдним клубом. Почни відновлювати життя з цього";

"Так, це не Букінгемський палац, але вже є дах над головою. Радій малому", — додав наступний учасник обговорення.

Крім того, ролик викликав жваве обговорення проблеми доступного житла у Великій Британії: "Мені 31, і я вже майже сім років щотижня подаю заявки на муніципальне житло. Насолоджуйся тим, що маєш", — підсумував ще один коментатор.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про власницю нерухомості з британського міста Болтон, яка поділилася кадрами своєї квартири після того, як її залишили орендарі. За словами жінки, житло зазнало серйозних пошкоджень, і тепер на ремонт доведеться витратити щонайменше 30 тисяч фунтів стерлінгів — це близько 1,6 мільйона гривень.