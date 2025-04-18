"Просто нет слов": мать показала, куда ее с мужем и 5 детьми переселило государство (фото)

Женщина вызвала споры в сети, заявив, что фотографии временного жилья, предоставленного местными властями, оказались "обманчивыми" и скрывали реальное положение вещей.

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Своей болью мать 5 детей поделилась в TikTok, спровоцировав в сети острые дискуссии.

"Размер помещения не стал для меня неожиданностью, уже видела подобное жилье раньше", — объясняет автор в своем видео, демонстрируя тесную кухню нового дома, где вся семья должна прожить следующие 18-24 месяца.

Ложные фотографии

Наибольшее недовольство у женщины вызвали фотографии, показанные представителем жилищной службы, которые она назвала ложными. Например, перламутровые обои были похожими на снимках на плитку, а красная краска на стенах казалась значительно привлекательнее, чем оказалась на самом деле.

Мать раскритиковала социальное жилье, предоставленное государством Фото: TikTok

"Когда мы сняли обои, то увидели настоящий ужас — несколько слоев старой отделки и голую, неоштукатуренную стену под ней", — рассказала новая хозяйка квартиры, добавив, что семья планирует полностью избавиться от имеющихся обоев и подготовить поверхность для дальнейшего ремонта.

Мнения зрителей в сети

Реакция интернет-сообщества была неоднозначной. Некоторые отнеслись к этой ситуации с пониманием, но большинство комментаторов призвали женщину быть благодарной за бесплатное жилье.

"Просто нет слов. Покажи немного благодарности, неужели это так трудно?" — написал один из зрителей под видео;

Другой, бывший бездомный, поделился собственным опытом: "Пожалуйста, цени то, что ты уже не на улице. Я когда-то жил в сгоревшей машине за заброшенным бильярдным клубом. Начни восстанавливать жизнь с этого";

"Да, это не Букингемский дворец, но уже есть крыша над головой. Радуйся малому", — добавил следующий участник обсуждения.

Кроме того, ролик вызвал оживленное обсуждение проблемы доступного жилья в Великобритании: "Мне 31, и я уже почти семь лет еженедельно подаю заявки на муниципальное жилье. Наслаждайся тем, что имеешь", — подытожил еще один комментатор.

Напомним, ранее Фокус писал о владелице недвижимости из британского города Болтон, которая поделилась кадрами своей квартиры после того, как ее покинули арендаторы. По словам женщины, жилье получило серьезные повреждения, и теперь на ремонт придется потратить минимум 30 тысяч фунтов стерлингов — это около 1,6 миллиона гривен.