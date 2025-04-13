Рай на Землі: жінка поселилась на острові, де всім пропонують безплатне житло (фото)

Мандрівниця Іона поділилася секретом, як поселитися на розкішному острові Ко Самуї без витрат на оренду житла та насолоджуватися райським відпочинком, паралельно допомагаючи місцевому притулку для тварин.

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Ко Самуї — другий за величиною острів Таїланду після Пхукета, де проживає близько 70 тисяч мешканців. Завдяки маловідомому лайфхаку, будь-то може там оселитися до двох місяців, не витрачаючи жодної копійки на житло.

"Мої підписники часто запитують, як я можу дозволити собі такий спосіб життя. Є один секрет", — зізнається дівчина у своєму відео.

Виявляється, щоб організувати своє двомісячне перебування в Таїланді, вона скористалася платформою обміну волонтерською працею Worldpackers. "Ця система дозволяє подорожувати максимально дешево протягом тривалого часу. Ви можете обміняти свої навички на безплатне проживання, а іноді в пакет входять ще й безплатні розваги та активності", — пояснює Іона.

Переваги таких подорожей

Дівчина живе на острові Ко Самуї, працюючи волонтером у притулку для собак. За її словами, серед переваг такого формату: освоєння нових навичок, мовні курси, безплатні вечірки, напої, екскурсії та розваги, нові друзі на все життя, заняття йогою та безоплатний транспорт.

Мандрівниця Іона живе на Таїланді Фото: TikTok

У своєму ролику мандрівниця продемонструвала, як працює застосунок, порадивши глядачам обирати регіон у понад 140 країнах, який їх найбільше цікавить. Наприклад, всі охочі можуть зайнятися збереженням черепах у Коста-Риці та викладанням англійської мови в Індонезії.

Умови участі в програмі

Для участі у програмі потрібно відповідати віковому цензу (старше 18 років) та бути готовим волонтерити щонайменше 25 годин на тиждень, маючи гарантований вихідний кожні сім днів.

Щоб проілюструвати свій спосіб життя, блогерка підмонтувала у відео моменти, де вона обіймає собак із притулку, бере їх на мальовничі прогулянки та розслабляється на пляжі. "Це був досвід, що змінив моє життя", — підсумувала Іона.

Позиція підписників

Користувачі TikTok почали активно ділитися враженнями про такий спосіб подорожей.

"Жити на острові безплатно — це буквально мрія", — написав один із глядачів;

Інший підписник додав: "Схоже, ти провела найкращі два місяці";

"Боже мій, я хочу спробувати це сама!" — додала наступна учасниця обговорення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 49-річну Галину Мандерс, яка володіє нерухомістю в британському місті Болтон. Жінка показала, в якому стані опинилося її житло після здачі в оренду. За словами британки, тепер там необхідний ремонт на суму близько 30 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 1,6 мільйона гривень).

А 30-річний тренер з фітнесу та боксу із міста Фошань у китайській провінції Гуандун став зіркою інтернету завдяки своєму незвичайному домашньому улюбленцю — чорному буйволеняті, яке він утримує просто у міській квартирі. Через це виникли суперечки з орендодавцями, однак чоловік не планує розлучатися з твариною.