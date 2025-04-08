Орендодавці постійно виселяють чоловіка із квартир, коли бачать, з ким він там живе (фото)

30-річний тренер з фітнесу та боксу Чен з міста Фошань, що в китайській провінції Гуандун, став інтернет-сенсацією завдяки незвичному домашньому улюбленцю — чорному теляті буйвола, яке він тримає у міській квартирі. Це привело до конфліктів з орендодавцями, але чоловік не збирається розлучатися з улюбленцем.

Related video

Про це пише китайське видання News Sina.

"Спочатку хотів завести собаку, але чим частіше думав про це, тим ясніше усвідомлював, що теля буйвола має для мене особливе значення. Ця тварина постійно нагадує мені про необхідність наполегливо працювати для досягнення життєвих цілей, але водночас бути обережним, щоб не перетворитися на звичайну робочу конячку", — пояснює Чен.

Конфлікт з власниками житла

Незвичний вибір домашньої тварини призвів до серйозних побутових проблем. Цьогоріч Чена уже двічі виселяли з орендованих квартир. Втім, молодий чоловік категорично відмовляється розлучатися зі своїм улюбленцем, якого назвав "Королем биків-демонів". Зараз господар активно шукає нове помешкання, де зможе оселитися разом зі своїм незвичним вихованцем.

На популярних відео, які розійшлися мережею, можна побачити, як Чен дбайливо доглядає за чотиримісячним телям: чистить його, годує, одягає і виводить на прогулянки вулицями міста.

Чоловік живе у квартирі з телям Фото: TikTok

Такі кадри викликали неоднозначну реакцію в інтернеті — деякі користувачі звинуватили Чена у тому, що він використовує тварину лише для привернення уваги аудиторії.

Відповідь на критику

"Я щиро люблю свого вихованця. Жодна людина зі здоровим глуздом не погодиться на два виселення поспіль, якщо вона емоційно не прив'язана до свого улюбленця", — каже чоловік у відповідь на критику.

На запитання про складнощі утримання буйволеняти в міській квартирі китаєць відповів: "Моє буйволя має дуже лагідний і спокійний характер. Він стає неспокійним, лише коли голодний. Найскладніше — прибирати за ним. Я намагаюся робити це якнайчастіше, ретельно дезінфікуючи приміщення".

Попри всі труднощі та уже друге виселення за останні три місяці, Чен залишається непохитним у своєму рішенні: "Якщо ви по-справжньому любите свого улюбленця, то будете терпіти все, що з ним пов'язано", — підсумовує він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Пенні Вілбі з Великої Британії, яка поділилася, що її батьки побудували для неї невеличкий будинок прямо у своєму саду, аби вона могла заощадити на оренді. Нещодавно вона провела онлайн-екскурсію своїм новим житлом і розповіла про враження у відео на TikTok.

А в місті Дірі, що у штаті Айдахо, США, батько Айзека Френча одного дня звернув увагу на старий вагон, який стояв на покинутій фермі поблизу. Йому спала на думку ідея зробити з нього щось особливе. Згодом цей творчий задум перетворився на успішний проєкт, який потенційно дозволить його дітям більше не працювати, якщо вони цього не захочуть.