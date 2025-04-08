Арендодатели постоянно выселяют мужчину из квартир, когда видят, с кем он там живет (фото)

30-летний тренер по фитнесу и боксу Чен из города Фошань, что в китайской провинции Гуандун, стал интернет-сенсацией благодаря необычному домашнему любимцу — черному теленку буйвола, которого он держит в городской квартире. Это привело к конфликтам с арендодателями, но мужчина не собирается расставаться с любимцем.

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Об этом пишет китайское издание News Sina.

"Сначала хотел завести собаку, но чем чаще думал об этом, тем яснее осознавал, что теленок буйвола имеет для меня особое значение. Это животное постоянно напоминает мне о необходимости упорно работать для достижения жизненных целей, но при этом быть осторожным, чтобы не превратиться в обычную рабочую лошадку", — объясняет Чен.

Конфликт с собственниками жилья

Необычный выбор домашнего животного привел к серьезным бытовым проблемам. В этом году Чена уже дважды выселяли из арендованных квартир. Впрочем, молодой человек категорически отказывается расставаться со своим любимцем, которого назвал "Королем быков-демонов". Сейчас хозяин активно ищет новое жилье, где сможет поселиться вместе со своим необычным питомцем.

На популярных видео, которые разошлись по сети, можно увидеть, как Чен бережно ухаживает за четырехмесячным теленком: чистит его, кормит, одевает и выводит на прогулки по улицам города.

Мужчина живет в квартире с теленком Фото: TikTok

Такие кадры вызвали неоднозначную реакцию в интернете — некоторые пользователи обвинили Чена в том, что он использует животное только для привлечения внимания аудитории.

Ответ на критику

"Я искренне люблю своего питомца. Ни один здравомыслящий человек не согласится на два выселения подряд, если он эмоционально не привязан к своему любимцу", — говорит мужчина в ответ на критику.

На вопрос о сложностях содержания буйволенка в городской квартире китаец ответил: "Мой буйвол имеет очень кроткий и спокойный характер. Он становится беспокойным, только когда голоден. Самое сложное — убирать за ним. Я стараюсь делать это как можно чаще, тщательно дезинфицируя помещение".

Несмотря на все трудности и уже второе выселение за последние три месяца, Чен остается непоколебимым в своем решении: "Если вы по-настоящему любите своего любимца, то будете терпеть все, что с ним связано", — заключает он.

Напомним, ранее Фокус писал о Пенни Уилби из Великобритании, которая поделилась, что ее родители построили для нее небольшой дом прямо в своем саду, чтобы она могла сэкономить на аренде. Недавно она провела онлайн-экскурсию по своему новому жилью и рассказала о впечатлениях в видео на TikTok.

А в городе Дири, что в штате Айдахо, США, отец Айзека Френча однажды обратил внимание на старый вагон, который стоял на заброшенной ферме поблизости. Ему пришла в голову идея сделать из него нечто особенное. Этот творческий замысел превратился в успешный проект, который потенциально позволит его детям больше не работать, если они этого не захотят.