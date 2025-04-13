Рай на Земле: женщина поселилась на острове, где всем предлагают бесплатное жилье (фото)

Путешественница Иона поделилась секретом, как поселиться на роскошном острове Ко Самуи без затрат на аренду жилья и наслаждаться райским отдыхом, параллельно помогая местному приюту для животных.

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О своем опыте туристка из Великобритании рассказала в TikTok.

Ко Самуи — второй по величине остров Таиланда после Пхукета, где проживает около 70 тысяч жителей. Благодаря малоизвестному лайфхаку, любой может там поселиться до двух месяцев, не тратя ни копейки на жилье.

"Мои подписчики часто спрашивают, как я могу позволить себе такой образ жизни. Есть один секрет", — признается девушка в своем видео.

Оказывается, чтобы организовать свое двухмесячное пребывание в Таиланде, она воспользовалась платформой обмена волонтерским трудом Worldpackers. "Эта система позволяет путешествовать максимально дешево в течение длительного времени. Вы можете обменять свои навыки на бесплатное проживание, а иногда в пакет входят еще и бесплатные развлечения и активности", — объясняет Иона.

Преимущества таких путешествий

Девушка живет на острове Ко Самуи, работая волонтером в приюте для собак. По ее словам, среди преимуществ такого формата: освоение новых навыков, языковые курсы, бесплатные вечеринки, напитки, экскурсии и развлечения, новые друзья на всю жизнь, занятия йогой и бесплатный транспорт.

Путешественница Иона живет на Таиланде Фото: TikTok

В своем ролике путешественница продемонстрировала, как работает приложение, посоветовав зрителям выбирать регион в более чем 140 странах, который их больше всего интересует. Например, все желающие могут заняться сохранением черепах в Коста-Рике и преподаванием английского языка в Индонезии.

Условия участия в программе

Для участия в программе нужно соответствовать возрастному цензу (старше 18 лет) и быть готовым волонтерить не менее 25 часов в неделю, имея гарантированный выходной каждые семь дней.

Чтобы проиллюстрировать свой образ жизни, блогерша подмонтировала в видео моменты, где она обнимает собак из приюта, берет их на живописные прогулки и расслабляется на пляже. "Это был опыт, который изменил мою жизнь", — подытожила Иона.

Позиция подписчиков

Пользователи TikTok начали активно делиться впечатлениями о таком способе путешествий.

"Жить на острове бесплатно — это буквально мечта", — написал один из зрителей;

Другой подписчик добавил: "Похоже, ты провела лучшие два месяца";

"Боже мой, я хочу попробовать это сама!" — добавила следующая участница обсуждения.

Напомним, ранее Фокус писал о 49-летней Галине Мандерс, которая владеет недвижимостью в британском городе Болтон. Женщина показала, в каком состоянии оказалось ее жилье после сдачи в аренду. По словам британки, теперь там необходим ремонт на сумму около 30 тысяч фунтов стерлингов (примерно 1,6 миллиона гривен).

А 30-летний тренер по фитнесу и боксу из города Фошань в китайской провинции Гуандун стал звездой интернета благодаря своему необычному домашнему любимцу — черному буйволенку, которого он содержит прямо в городской квартире. Из-за этого возникли споры с арендодателями, однако мужчина не планирует расставаться с животным.