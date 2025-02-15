Родина живе в "будинку" посеред річки, щоб не платити за дорогу оренду (фото)

Для Адама та Лорен найкраща перевага такого житла — можливість досліджувати нові місця, не виходячи з дому. Нещодавно вони розказали про свої витрати.

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30-річна пара, Адам Лінд і Лорен Коулі Лінд, вирішили переїхати на 18-метровий човен, щоб не платити за дорогу оренду. Нещодавно закохані, які познайомились в університеті та зійшлись завдяки любові до пригод, розказали про свої щомісячні витрати. Про це пише видання The Sun.

Повернувшись додому після подорожі автостопом з Великої Британії до Ірану, авантюрний дует деякий час жив з мамою Лорен. Одного разу вони поспілкувалися з приятелем, який жив на човні, і почали розглядати такий варіант й для себе.

Живуть у човні

Після деяких роздумів вони знайшли свій майбутній будинок на Facebook Marketplace за 38 тисяч фунтів стерлінгів (майже 2 млн грн). Вузькофюзеляжний човен був у чудовому стані — цілком придатний для життя, але пара хотіла зробити невеликий косметичний робот.

Всередині дуже затишно Фото: Instagram Всередині дуже затишно Фото: Instagram

"Ми повністю відремонтували ванну кімнату і перетворили палубу на зимовий сад", — розповідає Лорен, додавши, що вони також оновили частину кухні та пофарбували спальню.

Для пари, яка влітку вирощує власні трави, фрукти та овочі, можливість досліджувати нові місця, не виходячи з дому, — найкраща перевага. Їхній авантюрний спосіб життя привернув увагу майже 390 тисяч підписників у TikTok.

Молода пара обігріває приміщення вугіллям та дровами Фото: Instagram Молода пара обігріває приміщення вугіллям та дровами Фото: Instagram

В одному з останніх відео Адам і Лорен розповіли, що витрачають щомісяця близько 412 фунтів стерлінгів на місяць. Зокрема, вони купують дизельне пальне, вугілля і газ у балонах. Серед інших видатків – оплата кредиту за човен, страховки та Wi-Fi.

У Адама і Лорен є песик Фото: Instagram

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік витратив 7 мільйонів фунтів на будівництво будинку, який тепер нікому не потрібен. Ворожка на картах таро Інбаал Хонігман передбачила, що власник ультрасучасного особняка на вершині скелі поруч із морем не зможе його продати. За її словами, чоловіка переслідують горе, втрата і самотність.

Крім того, дивні коричневі плями на стелі в орендованій квартирі викликали занепокоєння в користувачки популярного форуму Reddit. Вона звернулась за допомогою до інтернет-спільноти й довго не могла прийти в себе.