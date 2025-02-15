Семья живет в "доме" посреди реки, чтобы не платить за дорогую аренду (фото)

Для Адама и Лорен лучшее преимущество такого жилья — возможность исследовать новые места, не выходя из дома. Недавно они рассказали о своих расходах.

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30-летняя пара, Адам Линд и Лорен Коули Линд, решили переехать на 18-метровую лодку, чтобы не платить за дорогую аренду. Недавно влюбленные, которые познакомились в университете и сошлись благодаря любви к приключениям, рассказали о своих ежемесячных расходах. Об этом пишет издание The Sun.

Вернувшись домой после путешествия автостопом из Великобритании в Иран, авантюрный дуэт некоторое время жил с мамой Лорен. Однажды они пообщались с приятелем, который жил на лодке, и начали рассматривать такой вариант и для себя.

Живут в лодке

После некоторых раздумий они нашли свой будущий дом на Facebook Marketplace за 38 тысяч фунтов стерлингов (почти 2 млн грн). Узкофюзеляжная лодка была в отличном состоянии — вполне пригодна для жизни, но пара хотела сделать небольшой косметический робот.

Внутри очень уютно Фото: Instagram Внутри очень уютно Фото: Instagram

"Мы полностью отремонтировали ванную комнату и превратили палубу в зимний сад", — рассказывает Лорен, добавив, что они также обновили часть кухни и покрасили спальню.

Для пары, которая летом выращивает собственные травы, фрукты и овощи, возможность исследовать новые места, не выходя из дома, — лучшее преимущество. Их авантюрный образ жизни привлек внимание почти 390 тысяч подписчиков в TikTok.

Молодая пара обогревает помещение углем и дровами Фото: Instagram Молодая пара обогревает помещение углем и дровами Фото: Instagram

В одном из последних видео Адам и Лорен рассказали, что тратят ежемесячно около 412 фунтов стерлингов в месяц. В частности, они покупают дизельное топливо, уголь и газ в баллонах. Среди других расходов — оплата кредита за лодку, страховки и Wi-Fi.

У Адама и Лорен есть собака Фото: Instagram

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