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МирФан

Женщина не могла прийти в себя, когда узнала о происхождении странных пятен на потолке (фото)

Пятна на потолке почему появляются, следы на потолке, причины почернения потолка в комнатах, что с этим делать, Великобритания, фото
Фото: Mirror | Пятна на потолке

Квартирантка говорит, что загадочные следы были сухими на ощупь и не смывались моющими средствами.

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Странные коричневые пятна на потолке в съемной квартире вызвали беспокойство у пользовательницы популярного форума Reddit. Она обратилась за помощью к интернет-сообществу и долго не могла прийти в себя, узнав о наиболее вероятной версии загрязнения.

Женщина, которая решила не раскрывать своего имени, опубликовала пост с соответствующими фотографиями и попросили пользователей сети поделиться своими мыслями по этому поводу.

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Она рассказала, что два темных пятна овальной формы сначала появились в углу комнаты на потолке, но позже их расположение и размеры по неизвестным причинам изменились. Загадочные следы были сухими на ощупь и не смывались моющими средствами. Соседка из верхней квартиры, в свою очередь, заявила, что у нее нет протечек и сырости на полу.

Большинство комментаторов сошлись на том, что пятна возникли из-за испражнений грызунов, просочившихся сквозь межэтажные перекрытия.

"Такие коричневые разводы, появляющиеся то в одном, то в другом месте — это типичный признак грызунов", — подтвердил один из комментаторов, который сталкивался с подобной проблемой.

Другой посоветовал квартирантке понюхать пятна — запах, как он считает, должен напоминать клетку для хомяков.

Пятна на потолке почему появляются, следы на потолке, причины почернения потолка в комнатах, что с этим делать, Великобритания, фото Fullscreen
Странные коричневые пятна на потолке в съемной квартире вызвали беспокойство у пользовательницы популярного форума Reddit
Фото: Reddit
Пятна на потолке почему появляются, следы на потолке, причины почернения потолка в комнатах, что с этим делать, Великобритания, фото Fullscreen
Странные коричневые пятна на потолке в съемной квартире вызвали беспокойство у пользовательницы популярного форума Reddit
Фото: Reddit

Кстати, специалисты Британской ассоциации борьбы с вредителями предупреждают, что грызуны, в частности домашние мыши, могут распространять опасные болезни и вредят здоровью человека. Кроме того, им достаточно щели всего в 5 мм, чтобы проникнуть в жилые помещения.

Для решения проблемы ассоциация рекомендует обращаться к профессионалам, у которых есть специальная техника для уничтожения вредителей.

"Продукты для массового использования ограничены, и вполне вероятно, что вы не сможете приобрести необходимый яд", — добавили они.

По словам экспертов, если арендатор обнаружил следы грызунов сразу после заселения, то ответственность за это лежит на арендодателе.

Пятна на потолке почему появляются, следы на потолке, причины почернения потолка в комнатах, что с этим делать, Великобритания, фото Fullscreen
Большинство комментаторов пришли к согласию, что пятна возникли из-за испражнений грызунов, просочившихся сквозь межэтажные перекрытия
Фото: Reddit

Напомним, ранее Фокус писал, что ряд домовладельцев в новом микрорайоне "Clarke Close" вблизи Коттенхэма (Кембриджшир, Великобритания) выразили серьезное недовольство качеством выполненных работ и услугами застройщика "Persimmon Homes". Несмотря на высокую стоимость недвижимости — до 500 тысяч фунтов стерлингов (24,4 млн грн), жители столкнулись с серьезными проблемами в своих домах.

Кроме того, Уэйн и Натали Ноукс из Нью-Фореста, что в Великобритании, будут вынуждены снести дом стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов, несмотря на наличие необходимых разрешений для проведения строительства. Причиной спора стал земельный участок, на котором расположена пристройка.