Жінка не могла прийти в себе, коли дізналась про походження дивних плям на стелі (фото)

Квартирантка каже, що загадкові сліди були сухими на дотик і не змивалися жодними засобами для миття поверхонь.

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Дивні коричневі плями на стелі в орендованій квартирі викликали занепокоєння в користувачки популярного форуму Reddit. Вона звернулась за допомогою до інтернет-спільноти й довго не могла прийти в себе, дізнавшись найбільш ймовірну версію забруднення.

Жінка, яка вирішила не розкривати свого імені, опублікувала допис з відповідними світлинами й попросили користувачів мережі поділитися своїми думками з цього приводу.

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За її словами, дві темні плями овальної форми спершу з'явилися в кутку кімнати на стелі, але згодом їхнє розташування та розміри з невідомих причин змінилися. Загадкові сліди були сухими на дотик і не змивалися жодними засобами для миття поверхонь. Сусідка з верхньої квартири, своєю чергою, запевнила, що у неї немає протікань та вогкості на підлозі.

Більшість коментаторів дійшли згоди, що плями виникли через випорожнення гризунів, що просочилася крізь міжповерхові перекриття.

"Такі коричневі розводи, які з'являються то в одному, то в іншому місці — це типова ознака гризунів", — підтвердив один із коментаторів, який стикався з подібною проблемою.

Інший порадив орендарці понюхати плями — запах, як він вважає, має нагадувати клітку для хом’яків.

Дивні коричневі плями на стелі в орендованій квартирі викликали занепокоєння в користувачки популярного форуму Reddit Фото: Reddit Дивні коричневі плями на стелі в орендованій квартирі викликали занепокоєння в користувачки популярного форуму Reddit Фото: Reddit

До речі, фахівці Британської асоціації боротьби зі шкідниками застерігають, що гризуни, зокрема домашні миші, можуть поширювати небезпечні хвороби й заподіюють серйозної шкоди здоров'ю людини. Крім того, їм достатньо щілини всього в 5 мм, аби проникнути в житлові приміщення.

Для розв'язування проблеми асоціація рекомендує звертатися до професіоналів, які мають у своєму розпорядженні спеціальну техніку для знищення шкідників.

"Продукти для масового використання обмежені, і цілком ймовірно, що ви не зможете придбати необхідну отруту", — додали вони.

За словами експертів, якщо орендар виявив сліди гризунів одразу після заселення, то відповідальність за це лежить на орендодавцеві.

Більшість коментаторів дійшли згоди, що плями виникли через випорожнення гризунів, що просочилася крізь міжповерхові перекриття Фото: Reddit

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що низка домовласників у новозбудованому мікрорайоні "Clarke Close" поблизу Коттенхема (Кембриджшир, Велика Британія) висловили серйозне невдоволення якістю виконаних робіт та послугами забудовника "Persimmon Homes". Попри високу вартість нерухомості — до 500 тисяч фунтів стерлінгів (24,4 млн грн), мешканці зіштовхнулися з серйозними проблемами у своїх оселях.

Крім того, Вейн та Наталі Ноукс з Нью-Фореста, що у Великій Британії, будуть змушені знести будинок вартістю 100 тисяч фунтів стерлінгів, попри наявність необхідних дозволів для проведення будівництва. Причиною суперечки стала земельна ділянка, на якій розташована прибудова.