"Вирішили зрізати кути": власники маєтків живуть як на пороховій діжці через халатність забудовника

Представники компанії запевняють, що всі об’єкти нерухомості зведені згідно з чинними нормами та неодноразово перевірялися.

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Низка домовласників у новозбудованому мікрорайоні "Clarke Close", що поблизу Коттенхема (Кембриджшир, Велика Британія) висловили серйозне невдоволення якістю виконаних робіт та послугами забудовника "Persimmon Homes". Попри високу вартість нерухомості — до 500 тисяч фунтів стерлінгів (24,4 млн грн), мешканці зіштовхнулися з серйозними проблемами у своїх оселях, пише місцеве видання Cambridgeshire Live.

52-річна Вессі Регістр переїхала до свого будинку в січні 2021 року, але одразу побачила недоліки: нерівний газон, погану під'їзну дорогу та калюжі біля дверей під час дощу. На її скарги забудовник не відреагував належним чином.

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"Я заплатила дуже грошей за цей будинок. Чому мене змушують платити ще більше? Замість того, щоб насолоджуватися своєю оселею, бігаю за кимось, аби виправити їхні помилки", — скаржиться Вессі Регістр.

Не пощастило й 57-річному Полу Уайту, котрий отримав ключі в серпні 2022-го, але заїхати зміг лише через місяць, оскільки його помешкання потребувало додаткового ремонту. Власник склав список майже з 200 недоліків, серед яких душові кабіни, що протікають, нерівні стіни, дефекти штукатурки та плінтусів, а також неправильно закріплені шафи.

"Я звернув увагу на багато речей, які можна було виправити на етапі будівництва, але хтось вирішив зрізати кути", — додає містер Уайт.

Пол Уайт склав список майже з 200 недоліків, які допустив забудовник Фото: Cambridgeshire live

Інші мешканці житлового масиву також поскаржилися на неефективний дренаж, проблеми у ванних кімнатах, протікання гаражів, пошкодження вікон та дверей.

Забудовник, своєю чергою, запевнив, що всі об’єкти нерухомості збудовані згідно з чинними нормами та неодноразово перевірялися, однак таки визнав проблему з підтопленням садів, пов'язуючи це з екстремальними погодними умовами.

Компанія пообіцяла домовитися про зустрічі з незадоволеними домовласниками для проведення ремонтних робіт та усунення виявлених недоліків.

Мешканці житлового масиву поскаржилися на неефективний дренаж, проблеми у ванних кімнатах, протікання гаражів, пошкодження вікон та дверей Фото: Cambridgeshire live Мешканці житлового масиву поскаржилися на неефективний дренаж, проблеми у ванних кімнатах, протікання гаражів, пошкодження вікон та дверей Фото: Cambridgeshire live

Нагадаємо, раніше Фокус писав про агента з нерухомості Джулі Бандок з Сіднея (Австралія), яка через свою необачність під час підготовки до огляду випадково спалила розкішний будинок вартістю $1,5 млн. Цей інцидент став причиною судового позову проти самої рієлторки та її роботодавця — компанії Domain Residential Northern Beaches.

Крім того, Вейн та Наталі Ноукс з Нью-Фореста, що у Великій Британії, будуть змушені знести будинок вартістю 100 тисяч фунтів стерлінгів, попри наявність необхідних дозволів для проведення будівництва. Причиною суперечки стала земельна ділянка, на якій розташована прибудова.