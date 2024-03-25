Мужчина потратил 7 миллионов фунтов на строительство дома, который теперь никому не нужен

Гадалка на картах таро Инбаал Хонигман предсказала, что владелец ультрасовременного особняка на вершине скалы рядом с морем не сможет его продать. По ее словам, мужчину преследуют горе, потеря и одиночество.

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Дом Chesil Cliff House в Девоне (Великобритания) попал в заголовки газет после того, как в течение 12 лет приносил владельцу Эдварду Шорту одни только проблемы. По мнению знамений гадалки на картах таро Инбаал Хонигман, владелец жилья не сможет найти нового покупателя еще минимум 10 лет. Об этом пишет The Sun.

По словам специалистки по гаданию, грусть въелась в каждую стену и окно дорогого дома.

Издание отмечает, что строительство роскошного белого особняка на побережье обернулось для Эдварда Шорта огромными долгами в 7 миллионов фунтов стерлингов и даже стоило ему брака. Он начал работу над жильем с пятью спальнями и стеклянным фасадом в 2010 году, планируя жить там со своей тогдашней женой Хейзел и двумя детьми — Николь и Лорен, которым сейчас по 20 лет. При первоначальном бюджете почти в 2 миллиона фунтов стерлингов британец надеялся завершить амбициозный проект за 18 месяцев. Однако из-за проблем с застройкой процесс строительства затянулся на долгие 12 лет, а расходы вышли из-под контроля. С тех пор дом был выставлен на продажу, однако потенциальных покупателей, желающих приобрести его, не нашлось.

Строительство роскошного особняка обошлось мужчине в миллионы фунтов стерлингов Фото: The Sun

Знаменитая гадалка на картах таро Инбаал Хонигман рассказала журналистам, что Эдварду придется столкнуться с новыми проблемами, которые связаны с его домом.

"Карта таро, которая выпадает на дом, — это очень печальная семерка мечей. Это карта под названием "Тщетность", которая символизирует горе, потерю и одиночество. Дома несут в себе энергию людей и событий, которые в них происходили, и в этой карте представлена самая печальная история разлуки и последующего одиночества в доме Grand Designs", — сказала она.

Ивестная гадалка на картах таро Инбаал Хонигман Фото: Jam Press

Более того, отметила она, печаль, по сути, въелась в каждую стену и окно жилья. Другая карта — 10 Жезлов — показала, что дом, скорее всего, не продастся в ближайшие десять лет, если останется в прежнем виде. Инбаал добавила, что для того, чтобы результат стал другим, должны измениться обстоятельства, и тогда владелец может кое-что сделать.

Гадалка отметила, что для того, чтобы дом наконец продался, необходимо поднять его энергетику, и один из способов добиться этого — разложить вокруг особняка кристаллы розового кварца для любви.

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