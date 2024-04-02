Найкраще рішення: пенсіонери зробили ремонт й перебрались жити у старий човен (фото)

Судно обладнане надійною системою безпеки, високошвидкісним інтернетом та енергоощадними технологіями.

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Подружня пара Вейн Аспланд та Анжела Г'юз облаштували затишне помешкання посеред каналу Монмутшир в Уельсі (Велика Британія), заплативши лише 17 тисяч фунтів стерлінгів (близько 840 тис. грн). Про їхню історію написало видання Wales Online.

Спочатку Анжела була вкрай скептично налаштованою щодо ідеї жити на старому човні "Vaila", особливо побачивши його жалюгідний стан, але таки погодилась допомогти чоловікові втілити амбітний проєкт у життя.

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На борту є все необхідне — центральне опалення, повністю обладнана кухня із газовою плитою і духовкою, а також холодильником та морозильною камерою, затишна вітальня з телевізором та розкладним диваном-ліжком, а також дров'яна піч.

Судно також обладнане надійною системою безпеки, високошвидкісним інтернетом та енергоощадними технологіями, зокрема сонячними панелями.

Усе це забезпечує подружжю комфортне життя на воді. За їхніми словами, витрати на човен значно менші, аніж на власний будинок. Це дозволяє заощадити кошти на подорожі та відпочинок, щоб насолоджуватися пейзажами вздовж каналу.

Човен до та після ремонту Фото: Angela Hughes Човен до та після ремонту Фото: Angela Hughes

Нині Анжела та Вейн разом зі своїми вірними бордер-коллі Фібі та Берні проводять на "Vaila" по 15 днів на місяць й називають це найкращим рішенням у своєму житті.

"Ніколи не любив сидіти в чотирьох стінах й хотів жити на свіжому повітрі. Коли вийшов на пенсію в 50 років, вирішив діяти. Анжелі знадобився певний час, щоб прийняти ідею з човном, але ми не озираємось назад", — каже чоловік.

Для того, щоб жити на човні, пара має ліцензію на безперервне плавання. Це означає, що вони можуть пришвартуватися в будь-якому місці вздовж каналу протягом усього року, але повинні виходити на воду кожні два тижні.

На борту є все необхідне — центральне опалення, повністю обладнана кухня із газовою плитою і духовкою, а також холодильником та морозильною камерою Фото: Angela Hughes

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік витратив 7 мільйонів фунтів на будівництво будинку, який тепер нікому не потрібен. Ворожка на картах таро Інбаал Хонігман передбачила, що власник ультрасучасного особняка на вершині скелі поруч із морем не зможе його продати. За її словами, чоловіка переслідують горе, втрата і самотність.

Крім того, дивні коричневі плями на стелі в орендованій квартирі викликали занепокоєння в користувачки популярного форуму Reddit. Вона звернулась за допомогою до інтернет-спільноти й довго не могла прийти в себе.