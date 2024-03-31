Покинутий фермерський будинок, який "застиг у часі", лякає відвідувачів (фото)

Міський дослідник Дін Слейдер показав покинуте житло зсередини. За його словами, він ніби потрапив у "капсулу часу".

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Моторошний фермерський будинок 1950-х років у Великій Британії був покинутий і застиг у часі після того, як через сімейну ворожнечу двох братів. Вони залишили після себе безліч моторошних предметів, включно з дитячою гойдалкою і порожнім візком. Про цю історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Міський дослідник Дін Слейдер був приголомшений, виявивши покинутий фермерський будинок 1950-х років. У 2020 році чоловік показав знімки зсередини житла і говорив, що йому здалося, ніби він потрапив у "капсулу часу".

Колись гарний сільський будинок на півночі Англії залишився незайнятим після запеклої сімейної ворожнечі, і відтоді вже понад півстоліття він пустує. Серед пошкоджених сонцем шпалер, камінів, що руйнуються, і шарів пилу Слейдер виявив безліч "моторошних артефактів", включно з непрочитаними газетами 1953 року і моторошною конячкою-гойдалкою, яка самотньо стоїть у дитячій ігровій кімнаті.

Усі меблі залишилися в будинку Фото: Triangle News У будинку залишилися моторошні іграшки Фото: Triangle News

Видання зазначає, що всі меблі були типовими для повоєнної епохи, як, наприклад, килими з квітковим візерунком із троянд і штори кольору качиного яйця від стелі до підлоги. Фермерський будинок, побудований у 1880-х роках архітектором Томасом Торнтоном, розташований на околиці міста Флітвуд, Ланкашир (Англія).

Вважається, що житло було покинуте після сімейної ворожнечі між двома братами, яким інші родичі заборонили займати його після смерті їхньої матері, Мері Коуелл.

"Я об'їздив всю Велику Британію, роблячи фотографії. У будинку було виявлено безліч речей, зокрема старовинні дитячі іграшки, включно з конячкою-гойдалкою і вінтажним візочком. Там також зберігається безліч старих чорно-білих портретів попередніх власників, старомодні меблі і стара газета, присвячена коронації королеви 1953 року", — говорив дослідник міських пам'яток Дін Слейдер.

У будинку залишалися і портрети попередніх власників Фото: Triangle News Будинок не був заселений через ворожнечу братів Фото: Triangle News

Стіни занедбаного будинку пожовкли від старості. Візок стояв порожній, вкритий павутинням і пилом, а на вицвілих шторах видно квіткові візерунки, що були модні в ті часи.

"Я люблю досліджувати покинуті будівлі. Це було захопливо, ніби перебуваєш у капсулі часу", — додав тоді Дін.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік витратив 7 мільйонів фунтів на будівництво будинку, який тепер нікому не потрібен. Ворожка на картах таро Інбаал Хонігман передбачила, що власник ультрасучасного особняка на вершині скелі поруч із морем не зможе його продати. За її словами, чоловіка переслідують горе, втрата і самотність.

Також стало відомо, що житловий район міста в Англії з будівлями без дахів нагадує зруйновану війною країну. Один із комплексів порівняли з Сирією. Блогер Денні показав всюди розкидані уламки, а деякі будівлі без дахів виглядають "розбомбленими".