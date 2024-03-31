Заброшенный фермерский дом, который "застыл во времени", пугает посетителей (фото)

Городской исследователь Дин Слейдер показал покинутое жилье изнутри. По его словам, он будто попал в "капсулу времени".

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Жутковатый фермерский дом 1950-х годов в Великобритании был заброшен и застыл во времени после того, как из-за семейной вражды двух братьев. Они оставили после себя множество леденящих душу предметов, включая детскую лошадку-качалку и пустую коляску. Об этой истории вспоминает британский таблоид The Mirror.

Городской исследователь Дин Слейдер был потрясен, обнаружив заброшенный фермерский дом 1950-х годов. В 2020 году мужчина показал снимки изнутри жилья и говорил, что ему показалось, будто он попал в "капсулу времени".

Некогда красивый сельский дом на севере Англии остался незанятым после ожесточенной семейной вражды, и с тех пор уже более полувека он пустует. Среди поврежденных солнцем обоев, разрушающихся каминов и слоев пыли Слейдер обнаружил множество "жутких артефактов", включая непрочитанные газеты 1953 года и леденящую душу лошадку-качалку, одиноко стоящую в детской игровой комнате.

Вся мебель осталась в доме Фото: Triangle News В доме остались жуткие игрушки Фото: Triangle News

Издание отмечает, что вся мебель была типична для послевоенной эпохи, как, например, ковры с цветочным узором из роз и шторы цвета утиного яйца от потолка до пола. Фермерский дом, построенный в 1880-х годах архитектором Томасом Торнтоном, находится на окраине города Флитвуд, Ланкашир (Англия).

Считается, что жилье было заброшено после семейной вражды между двумя братьями, которым другие родственники запретили занимать его после смерти их матери, Мэри Коуэлл.

"Я объездил всю Великобританию делая фотографии. В доме было обнаружено множество вещей, в том числе старинные детские игрушки, включая лошадку-качалку и винтажную коляску. Там также хранится множество старых черно-белых портретов предыдущих владельцев, старомодная мебель и старая газета, посвященная коронации королевы в 1953 году", — говорил исследователь городских достопримечательностей Дин Слейдер.

В доме оставались и портреты предыдущих владельцев Фото: Triangle News Дом не был заселен из-за вражды братьев Фото: Triangle News

Стены заброшенного дома пожелтели от старости. Коляска стояла пустой, покрытая паутиной и пылью, а на выцветших шторах видны цветочные узоры, которые были модны в те времена.

"Я люблю исследовать заброшенные здания. Это было захватывающе, как будто находишься в капсуле времени", — добавил тогда Дин.

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